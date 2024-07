Sergio Pérez (Crash): «Das müssen wir schnell ändern»

Der Druck auf Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez wird nicht kleiner. Den jüngsten Tiefschlag musste der Mexikaner im Ungarn-Qualifying einstecken. Er flog im ersten Qualifying-Segment ab.

Dass Sergio Pérez unter Druck steht, ist kein Geheimnis. Der Mexikaner durchläuft seit dem GP in Miami eine Leistungskrise, die sich in den Ergebnissen spiegelt. Während sein Teamkollege Max Verstappen in den sechs WM-Runden, die auf das Miami-Kräftemessen folgten, drei Siege und einen zweiten Platz (sowie Platz 6 in Monte Carlo und Rang 5 in Österreich) einfuhr, musste sich Pérez jeweils mit dem achten Platz in Imola und Spanien sowie Rang 7 in Österreich begnügen.

Entsprechend laut ist die Kritik am Rennfahrer aus Guadalajara geworden, und auch die Red Bull Racing-Teamführung betont angesichts der erstarkten Konkurrenz, dass Pérez näher an die Leistungen seines Stallgefährten herankommen muss. In Ungarn wollte er denn auch die Wende schaffen, doch nach einem vielversprechenden Trainingsfreitag musste er im Qualifying eine weitere bittere Pille schlucken.

Pérez flog im ersten Quali-Segment in der achten Kurve ab, er belegte am Ende den 16. Platz auf der Zeitenliste. Auf einer Strecke, auf der das Überholen sehr schwierig ist, erwartet ihn nun eine Riesenherausforderung, wie er selbst weiss: «Das wird sehr knifflig, uns erwartet ganz offensichtlich ein langes Rennen, und ich muss jetzt einfach den ganzen Lärm ausblenden und mich auf meinen Job konzentrieren.»

«Natürlich bin ich enttäuscht, denn das Wochenende hat sehr stark angefangen und es tut weh, das Team so zu enttäuschen. Ich bin aber entschlossener denn je, mein Bestes zu geben, damit wir als Team wieder dahin kommen, wo wir hingehören. Wir haben einen sehr starken Freitag erlebt und das heisst, dass ein Fortschritt zu sehen ist. Unsere Zeit wird kommen. Leider folgte zuletzt ein Tiefschlag auf den nächsten, das ist mir bewusst und ich weiss auch, dass wir das schnell ändern müssen.»

Qualifying, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,227 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,249

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,273

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,696

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,854

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,905

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,043

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,244

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,447

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,477

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,317

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:16,384

13. Alex Albon (T), Williams, 1:16,429

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,543

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,548

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,886

17. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,968

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,037

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,049

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,166