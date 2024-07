Max Verstappen: «Hätten besseren Job machen müssen»

Max Verstappen nahm den GP in Ungarn von Startplatz 3 in Angriff, im Ziel musste er sich aber mit dem fünften Platz begnügen. Der Red Bull Racing-Star schimpfte sich durchs Rennen – und fand auch hinterher klare Worte.

Das Rennen auf dem Hungaroring lief so gar nicht nach Max Verstappens Geschmack. Beim Start von Position 3 geriet er neben die Piste, schaffte es aber dennoch an Lando Norris vorbei, der die Führung an Oscar Piastri verloren hatte. Der Red Bull Racing-Star wurde angewiesen, die Position zurückzugeben, damit er keine Strafe kassiert, was er unter lautem Protest am Funk auch tat.

Es blieb nicht das einzige Ärgernis, denn Verstappen wurde in der Folge gleich zwei Mal mittels Undercut-Strategie von Lewis Hamilton überholt. Nachdem der siebenfache Champion das erste Mal vorbeigekommen war, hing Verstappen hinter dem Mercedes fest und verlor wertvolle Zeit auf die Spitze. Beim zweiten Mal kamen Hamilton und Leclerc an Verstappen vorbei – was den Ärger des ehrgeizigen Niederländers weiter vergrösserte.

Verstappen schaffte es zwar an Leclerc vorbei und griff Hamilton in der ersten Kurve der 63. Rennrunde an. Dabei kam es aber zur Kollision zwischen den Beiden, was ihn erneut hinter den Briten und hinter Leclerc zurückwarf. So kreuzte er die Ziellinie als Fünfter.

Nach dem Fallen der Zielflagge erklärte der dreifache Champion: «An einem Tag wie diesem, an ich nicht der Schnellste war, hätten wir bei der Strategie einen besseren Job machen müssen. Das erste Mal, als ich auf der Strecke blieb und der Undercut der Gegner funktionierte, war ich natürlich nicht glücklich. Aber das kann passieren, da wurden wir einfach kalt erwischt.»

«Doch danach steckte ich lange hinter Hamilton fest und verlor viel Zeit. Danach liess man mich wieder draussen, als er an die Box abbog, weil sie dachten, dass ich mein Tempo ausschöpfen kann, aber ich steckte dann hinter anderen Gegnern fest. Sie hatten zwar ein vernünftiges Tempo, aber für mich war es schwierig, auf sie aufzuholen, denn ich hate alte Reifen und büsste dadurch viel Grip ein», schilderte der Red Bull Racing-Star weiter. «Das war einfach wieder eine schlechte Entscheidung.»

«Wir mussten dann auf die Medium-Reifen wechseln, aber der Vorteil war angesichts der heissen Asphalttemperaturen nicht so gross, wie wir es vermutet hatten, denn sobald man zwei Runden hinter einem Gegner gedreht hatten, überhitzten die Gummis. Hinzu kam, dass unser Auto nicht das Schnellste war, das hat die Aufholjagd erschwert. Ich denke, wir hätten dies auf einem Streckenlayout wie diesem und solchen Temperaturen bei der Entscheidungsfindung stärker berücksichtigen müssen», klagte Verstappen.

Und auf die Frage, was getan werden müsse, stellte der WM-Leader klar: «Wir müssen einfach härter arbeiten. Es ist nicht so, dass wir nächste Woche neue Upgrades dabei haben werden. Wir wissen, dass wir ein Problem haben und wir im Vergleich zu McLaren noch zulegen müssen. Das ist natürlich nicht gut. Wir müssen schauen, wie wir das aktuelle Paket verbessern können, aber das ist nicht so einfach. Wir werden nächste Woche sehen, wie sich alles entwickelt. Aber im Moment glaube ich, dass wir sowohl beim Speed im Qualifying als auch beim Renntempo im Hintertreffen sind.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0