Nico Hülkenberg (Haas/13.): «Zwei Mammut-Einsätze»

​Nach sechsten Rängen in Österreich und Grossbritannien ist Nico Hülkenberg in Ungarn leer ausgegangen – nur Platz 13 mit Haas. Der Deutsche sagt, wieso es dieses Mal mit Punkten nicht geklappt hat.

Rang 13 für Nico Hülkenberg beim Traditions-GP von Ungarn, leider keine Punkte also für den routinierten Haas-Piloten, nach seinen hervorragenden Fahrten auf dem Red Bull Ring und in Silverstone, wo «Hülki» jeweils Sechster geworden war.

Der Emmericher erzählt über sein Rennen: «Wir hatten zwei Mammut-Einsätze vor uns, und es war mir klar, dass es schwierig wird, gutes Reifen-Management zu zeigen und das über die Distanz zu bringen.»

«Unterm Strich müssen wir ehrlich sein und zugeben, dass uns heute der Speed gefehlt hat. Das war gemessen an den Autos der Racing Bulls und von Aston Martin einfach zu wenig.»

«Gleichzeitig hat mich der schlechte Start und die mittelprächtige erste Runde gleich mal ein paar Ränge gekostet. Diese Kombination bedeutet, dass heute leider nicht viel ging.»

Schon in wenigen Tagen rückt Hülkenberg auf dem Circuit de Spa-Francorchamps aus. «Ich bin da eher vorsichtig. Mal gucken, was passiert. Letztes Jahr lief es für uns dort nicht so gut. Dieses Jahr sollte uns die Bahn vom Auto her besser liegen. Diese Formel 1 ist immer für einige Überraschungen gut, also lassen wir uns mal überraschen.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:01,989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0