Max Verstappen: «Ich habe nicht zu spät gebremst»

Im Ungarn-GP gab es zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton eine unliebsame Berührung, deshalb musste der Red Bull Racing-Star vor die Regelhüter. Diese sahen aber von einer Strafe ab.

Der Crash in der 63. Rennrunde des Ungarn-GP sah spektakulär aus, hatte aber keine Ausfall zur Folge. Max Verstappen griff Lewis Hamilton auf der Innenseite an, er bremste sehr spät, die Vorderräder blockierten und die beiden GP-Renner kamen sich zu nahe. Verstappen hob mit dem Heck ab, konnte danach aber weiterfahren und noch den fünften Platz ins Ziel retten. Hamilton schaffte es als Dritter aus Treppchen.

Die Regelhüter Garry Connelly, Mathieu Remmerie, Vitantonio Liuzzi und István Móni kündigten eine Untersuchung des Unfalls an, die allerdings ohne Folgen blieb – sie verzichteten auf eine Strafe, weil sie beiden Beteiligten eine Teilschuld gaben und davon ausgingen, dass es sich um einen normalen Rennzwischenfall handelte.

Verstappen sah das natürlich nicht so, er warf Lewis Hamilton vor, beim Anbremsen die Spur gewechselt zu haben, so argumentierte er auch bei der Anhörung der Rennkommissare, wie diese in ihrer Urteilsbegründung festhielten. Verstappen erklärte bei den Kollegen von «Sky Sports F1»: «„Ich habe mich für ein Manöver entschieden, das völlig in Ordnung war, aber dann, mitten in der Bremszone, als ich mich schon darauf festgelegt hatte, schert er plötzlich nach rechts aus.»

«Wir wären schon vorher kollidiert, wenn ich nicht stark gebremst hätte, denn er zog immer weiter nach rechts. Dabei blockierten natürlich die Räder», klagte der WM-Leader, der auch beteuerte: «Ich denke nicht, dass ich zu spät gebremst habe.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0