Charles Leclerc (4.): «McLaren liegt deutlich vorn»

Ferrari-Star Charles Leclerc nahm das Rennen auf dem Hungaroring von Startplatz 6 in Angriff und kreuzte die Ziellinie nach 70 Runden als Vierter. Obwohl er das Podest knapp verpasste, war er grundsätzlich zufrieden.

In Ungarn war Charles Leclerc der schnellere der beiden Ferrari-Piloten. Der aktuelle WM-Dritte kreuzte die Ziellinie als Vierter, nachdem er das 13. Rennen der Saison von Startplatz 6 hatte in Angriff nehmen müssen. Vor ihm klassierten sich die beiden McLaren-Piloten und sein künftiger Teamkollege Lewis Hamilton im Mercedes.

«Ja, ich bin relativ happy, auch wenn ich natürlich nie zufrieden bin mit einem vierten Platz», fasste Leclerc nach der Zielankunft zusammen, als er gefragt wurde, ob der GP vor den Toren von Budapest als Erfolg zu werten sei. «Angesichts der harten Rennen, die ich in den jüngsten WM-Runden erlebt hatte, haben wir uns gesagt, dass wir das bestmögliche Ergebnis für das Team erzielen und das Potenzial des Autos ausschöpfen wollen.»

Und dieses Ziel wurde erreicht, wie der 26-Jährige betonte. «Ich denke, das haben wir geschafft, so gesehen bin ich zufrieden. Aber wirklich glücklich bin ich natürlich nicht, denn unsere Leistung ist nicht so stark, wie wir es gerne hätten. McLaren liegt derzeit deutlich vorn. Dafür war Red Bull Racing etwas näher dran als erwartet», analysierte er mit Blick auf die Konkurrenz.

«Das Renntempo war gar nicht so übel, wir steckten einfach im Verkehr fest, weil das Überholen auf dieser Strecke eine echte Herausforderung ist», ergänzte der Monegasse, der es nicht erwarten kann, das in Ungarn eingeführte Upgrade auf dem Traditionskurs von Belgien auszuprobieren. «Das wird ein echter Härtetest, wenn es um die Probleme, die wir zuletzt mit unserem Auto hatten, geht. In Ungarn fühlte es sich wie ein kleiner Schritt nach vorne an, allerdings sieht man auf dieser Piste unsere Schwächen nicht wirklich. Deshalb werden wir erst in Spa wissen, wie gross der Fortschritt ist, den wir machen konnten.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0