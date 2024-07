Fernando Alonso (11.): «Strategie hat nicht geholfen»

Fernando Alonso war von der Strategie von Aston Martin enttäuscht, nachdem er aus den Punkterängen gefallen ist und nur Platz 11 belegte. Dass per Teamorder Kollege Stroll an ihm vorbeizog, störte ihn dagegen nicht.

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso startete das Rennen auf dem siebten Platz und konnte sich kurz nach dem Start einen Platz von Carlos Sainz erobern. Wie andere Fahrer, die mit weichen Reifen gestartet waren, wurde der Spanier jedoch zu einem frühen ersten Stopp in Runde sieben aufgefordert.

Da er bis zum Ende des Rennens zwei lange Stints vor sich hatte, wusste er sofort, dass es ein harter Kampf werden würde, so der Spanier. Und das sollte sich auch bewahrheiten.

Alonso: «Die Strategie war meiner Meinung nach nicht optimal. Das ist natürlich nach dem Rennen leicht gesagt, aber zu diesem Zeitpunkt war das Team wahrscheinlich der Meinung, dass es die richtige war.»

Und weiter: «Ich war etwas überrascht, als wir in Runde sieben stoppten, denn wir hatten am Morgen darüber gesprochen, dass unser Auto normalerweise hart auf den Reifen fährt. Wenn man also in Runde sieben stoppt, bleiben noch 63 Runden mit einem Medium- und einem harten Reifen zu fahren. Von diesem Zeitpunkt an war es eine Herausforderung. Und ja, wir hatten nicht die nötige Geschwindigkeit, und die Strategie hat nicht geholfen.»

Er fügte hinzu: «Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass wir die Stints etwas ausgleichen müssen, sonst zahlt man einen hohen Preis, wenn man einen sehr langen Stint mit einem Satz Reifen fährt. In Runde sieben wurde ich in die Box gerufen, und in Runde acht wusste ich, dass das Rennen vorbei war.»

In der letzten Runde wies ihn das Team an, seinen Teamkollegen, den zu diesem Zeitpunkt schnelleren Lance Stroll, vorbeizulassen, um Yuki Tsunoda vor ihm anzugreifen. Obwohl der Kanadier den Racing Bull nicht überholen konnte, wurden die Positionen nicht zurückgetauscht.

Alonso sagte, dass es ihn nicht allzu sehr störte, den letzten Punkt an Stroll abzugeben, der einen längeren ersten Stint von 14 Runden auf den weichen Reifen fuhr.

Der Weltmeister von 2005 und 2006: «Es war mir nicht so wichtig. Es war ein Punkt für das Team. Es ist egal, welches Auto diesen Punkt holt. Und ich denke, er hat bis zur letzten Kurve alles gegeben. Also, ja, ich denke, es war das Richtige.»

Alonso äußerte sich nicht zum Wert des neuesten Upgrade-Pakets: «Ich denke, wir müssen das analysieren. Aber auf jeden Fall gibt es in diesen 70 Runden eine Menge Dinge, die wir vom Auto lernen können. Es ist das erste Rennen, die erste längere Strecke, die wir mit dem Paket fahren. Wir müssen also alle Zahlen verstehen, die das Werk aus den Daten ablesen kann, auch die Reifenabnutzung, die wir heute hatten, und sehen, ob wir daraus etwas für Spa lernen können.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0