Toto Wolff will Platz 3 in der Team-WM für Mercedes

Mercedes-Teamchef Toto Wolff räumt ein, dass McLaren jetzt der «neue Maßstab» in der Formel 1 ist. Der Österreicher ruft Platz 3 in der Konstrukteurs-Wertung als Ziel für Mercedes aus. Dort steht aktuell Ferrari.

Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton wurde hinter den beiden McLaren-Piloten Dritter, nachdem er Max Verstappen (Red Bull Racing) in einem Zweikampf besiegt hatte, der mit einer Berührung endete.

Sein Teamkollege George Russell verbesserte sich von Startplatz 17 auf Rang 8, wurde aber von Sergio Pérez geschlagen, nachdem er den Mexikaner zwischenzeitlich überholt hatte.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dem gleichzeitig auch ein Drittel der Anteile am Team gehören, sagt: «Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute schneller waren als Max. Wir haben ihn auf der Strecke geschlagen. Aber in der reinen Rennzeit wahrscheinlich nicht. Aber man muss anerkennen, dass McLaren jetzt unter allen Bedingungen klar das Feld anführt. Sie verdienen einen Doppelsieg, und das ist der neue Maßstab.»

Der Österreicher bewundert: «Es ist toll, dass ein weiteres Team diesen Sprung geschafft hat und den ersten und zweiten Platz belegen konnte. Das ist für uns alle gut. Aber unter diesen Bedingungen waren wir einfach nie gut, wir waren nicht auf Augenhöhe, um sie zu erreichen.»

Wolff erkennt an, dass Mercedes nun darauf abzielen muss, Ferrari in der Weltmeisterschaft auf den dritten Platz zu verdrängen.

Wolff: «Es ist schwierig, Ziele zu setzen, weil es mit jedem Upgrade schwankt. Aber wenn wir sagen, was ein realistisches optimales Szenario ist: Stand jetzt ist es wahrscheinlich der dritte Platz in der Meisterschaft.» Aktuell fehlen Mercedes 81 Punkte auf Ferrari, die derzeit auf Rang 3 stehen.

Er erklärt: «Es ist schwierig, Red Bull einzuholen, und McLaren ist jetzt der Maßstab. Daher denke ich, dass das ein gutes Ziel wäre, aber es ist nicht einfach.»

Wolff räumte ein, dass Mercedes nach den Siegen in Österreich und Großbritannien große Hoffnungen in den GP von Ungarn gesetzt hatte, räumte aber auch ein, dass es eine schwierige Strecke für den W15 sei.

Wolff: «Es liegt in der Natur des Menschen, seine Erwartungen auf der Grundlage dessen zu setzen, was man gerade erreicht hat. Aber es war klar, dass Budapest mit der Hitze und dem Asphalt nicht so gut für uns sein würde und wahrscheinlich eher anderen Teams in die Hände spielt. Es ist also gut, dass wir das Podium mitgenommen haben, ein hart erkämpftes Podium – mit George gestern haben wir das Rennen leider verloren. Und ich freue mich auf Spa und hoffe, dass wir sehen werden, ob wir dieses Leistungsniveau halten können.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0