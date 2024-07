Belgien-GP im TV: So wird das Wetter in Spa

Regen und Spa-Francorchamps – das ist wohl eine der stabilsten Beziehungen der Formel 1. Auch an diesem Wochenende ist Regen für den Belgien-GP angesagt, jedoch nicht für den Sonntag. Wo das Rennen im TV läuft.

Kaum eine Rennstrecke ist so berüchtigt für ihren Regen wie Spa. Die bekannte Situation bei Teams, Fans und Medien: Hat es in den Ardennen einmal angefangen zu regnen, dann hält sich das Nass hartnäckig.

Der Indikator für Hobbymeteorologen im Fahrerlager: Sind auf der Autobahnbrücke auf der anderen Seite des Tals die einzelnen Autos erkennbar, klart es auf. Sieht man im Dunst nicht mal mehr die Brücke, wird so schnell kein Rennwagen über die Strecke fahren.

Mitarbeiter und vor allem TV-Crews, die weite Teile ihres Arbeitstags draußen verbringen, packen meist Gummistiefel und Regencapes ein. Ausgerechnet beim letzten Rennen vor der Sommerpause will einfach keine Sommerstimmung aufkommen.

Unvergessen die Saison 2021: An jenem Wochenende regnete es so hartnäckig und stark, dass das Rennen am Sonntag immer weiter nach hinten verschoben wurde. Am Ende fuhr man umstrittene zwei Runden hinterm Safety Car (also unter Überholverbot) und für halbe Punkte.

Auch in diesem Jahr dürfte es zumindest teilweise nass werden: weather.com prognostiziert Niederschläge am Freitag und Samstag. Sonntag soll es demnach trocken bleiben. Auch MeteoFrance, ein Dienst, den u.a. die FIA nutzt, sagt von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag Niederschläge voraus.

Großer Preis von Belgien im TV:

Freitag, 26. Juli

Samstag, 27. Juli

Sonntag, 28. Juli

