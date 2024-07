Zeitplan Belgien-GP: Die längste Runde des Jahres

Die Rennstrecke in Spa ist eine der ikonischsten des Jahres - und definitiv die längste im aktuellen Kalender

Die Rennstrecke in Spa-Francorchamps ist die längste des aktuellen Rennkalenders. Die Formel 1 fährt dort ihre längste Runde des Jahres. Neben F1 fahren auch Formel 2 und Formel 3. Der Zeitplan fürs Wochenende.

Die längste Runde des Jahres in der Formel 1 steht an. Mit 7,004 Kilometern ist Spa-Francorchamps die längste Rennrunde im aktuellen Kalender. Die Rundenzeiten kommen hier der 2-Minuten-Grenze relativ nah. Die schnellste Rennrunde 2023 lag bei 1:47,305 (Lewis Hamilton, Mercedes).

In den 1950er- und 1960er-Jahren war der Kurs in den belgischen Ardennen sogar noch länger: Über 14 Kilometer mit vielen langen Geraden und mit Rundenzeiten von um die vier Minuten. Von Les Combes aus ging es über Malmedy und Stavelot durch Gebiete, die inzwischen nicht mehr zur Strecke gehören. Bei Blanchimont wurde dann wieder auf dem heutigen Kurs via La Source und Kemmel gefahren. Weil die Strecke als zu gefährlich galt, wurde sie 1970 aus dem Kalender verbannt.

Die neue Strecke seit 1983 fasst seit jeher je nach Umbaumaßnahme (u.a. an der Bus Stop Schikane wurde gebaut) um die sieben Kilometer. Vor Beginn der Saison 2022 wurden außerdem an der berüchtigten Eau Rouge-Raidillon Bauarbeiten vorgenommen, unter anderem eine Auslaufzone erweitert. Auch die Folge einer Vielzahl von Unfällen wie dem schweren Formel-2-Crash von 2019, bei dem Anthoine Hubert ums Leben kam.

Mit 44 Rennrunden ist aufgrund der Streckenlänge der Belgien-GP das Rennen mit den wenigsten Umläufen. Der Formel-3-Sprint kommt sogar mit 12 Runden aus.

Zeitplan Großer Preis von Belgien

Donnerstag, 25. Juli

09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.15: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.00–15.45: Dreharbeiten für F1-Film

16.00–18.00: F1 Experiences Pit Lane Walk

18.00–20.00: F1 Experiences Track Tour & Trophy Photo & Pitlane Walk

18.30–20.00: Run for Anthoine

Freitag, 26. Juli

08.35–08.50: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.10–09.40: Dreharbeiten für F1-Film

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–12.30: Paddock Club Track Tour

12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

12.50–13.05: Dreharbeiten für F1-Film

13.05–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

14.40–14.50: Dreharbeiten für F1-Film

15.05–15.35: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

16.00–16.30: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.10–18.30: Dreharbeiten für F1-Film

18.20–18.50: Pressekonferenz Formel 3

18.45–19.30: Training Porsche Supercup

18.55–19:25: Pressekonferenz Formel 2

19.40–20.25: Paddock Club Track Tour

19.40–20.25: Paddock Club Pit Lane Walk

Samstag, 27. Juli

09.00–09.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.50–10.35: Sprintrennen Formel 3 (12 Runden oder 40 Minuten+1 Rd)

10.40–11.10: Formel 1 Boxenstopptraining

10.45–11.05: Dreharbeiten für F1-Film

10.55–11.25: Pressekonferenz Formel 3

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

12.00–12.10: Dreharbeiten für F1-Film

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten+1 Rd)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.45: Paddock Club Pit Lane Walk

15.25–15.45: Pressekonferenz Formel 2

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.35: Demo historische F1-Autos

17.15–18.30: Paddock Club Pit Lane Walk

17.40–18.30: Paddock Club Track Tour

17.55–20.00: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto

Sonntag, 28. Juli

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (15 Runden oder 45 Minuten+1 Rd)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten+1 Rd)

11.25–11.55: Pressekonferenz Formel 2

11.35–12.20: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

12.55–13.35: Global Partner Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)