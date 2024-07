Piastri-Party mit Verspätung, Big Mac, Norris & Albon

Nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg erlebte McLaren-Pilot Oscar Piastri holprige Feierlichkeiten. Sein Flieger hatte Verspätung. Mit seinen Kollegen Lando Norris und Alex Albon hat er schließlich Fast Food gegessen.

Nicht alles in der Formel 1 ist Glitzer und Glamour…

Seinen ersten Grand-Prix-Sieg feierte Oscar Piastri mit Kollegen, McDonald’s und Flugverspätung statt mit seiner Familie und einer rauschenden Party.

Piastri gegenüber dem australischen Speedcafe: «Die Feierlichkeiten laufen noch. Es war nicht gerade Es war nicht gerade die glamouröseste After-Party. Unser Rückflug aus Budapest hatte eine erhebliche Verspätung und landete auf einem anderen Flughafen.»

Der junge Australier erzählt: «Ich kam erst gegen 5 Uhr morgens zu Hause an, und meine Freundin wartete schon auf mich. Ich habe mir ihr die wenigen Stunden, in denen wir schliefen, zusammen verbracht, und das war es dann auch schon.»

Durch die Verspätung fiel dann auch die Essensversorgung auf dem Rückweg ungewöhnlich für einen Formel-1-Piloten aus.

Piastri: «Wir waren mit ein paar Fahrern unterwegs, Lando (Teamkollege Norris, Anm.) war da, Alex Albon und ein paar andere. Während wir wegen der Verspätung warteten, haben wir bei McDonalds gegessen. Ich hatte einen Big Mac. Ein paar Formel-1-Fahrer, die Burger und Nuggets hatten. Es waren am Ende drei oder vier Stunden Verspätung, es gab dort nicht wirklich etwas zu essen. McDonald’s war die nächstgelegene und bequemste Möglichkeit, also haben wir uns dafür entschieden.»

Norris und Albon leben schon länger in Monaco. Offenbar hat nun auch Oscar Piastri dort ein Zuhause gefunden.

Im Rennen hatte Teamkollege Norris seine Führung per Teamorder an Piastri abgeben müssen. Durch eine strategische Entscheidung hatte sich das Team in diese Bredouille bugsiert, die schließlich die Fahrer ausbaden mussten. Zwischen den Teamkollegen herrscht aber kein böses Blut.

Piastri: «Zwischen uns ist alles gut. Wir haben auf dem Rückweg im Flieger Monopoly gespielt. Zwischen uns ist alles gut, abgesehen davon, dass Alex Albon uns ein, zwei Lektionen über Monopoly erteilt hat.»

Seine Freundin Lily, die ihn sonst häufiger an die Strecke begleitet, war diesmal in Ungarn nicht vor Ort, er sah sie aber immerhin nach der verspäteten Rückreise. Piastris Eltern verfolgten das Rennen von Melbourne aus. Seine Mutter Nicole postete auf Twitter: «Pilates um 6 Uhr morgens abgesagt.» Durch die acht Stunden Zeitverschiebung bis Melbourne endete das Rennen dort gegen 1 Uhr nachts. Scheinbar wurde im Hause Piastri dann noch anständig gefeiert…

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt

WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0