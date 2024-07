Neues Rätsel Racing-Raritäten: Zwei Exoten

​Bei unserem Rätsel Racing-Raritäten finden wir gleich zwei Exoten – den Fahrer und auch das Fahrzeug. Wer ist das? Wo und wann ist dieses Bild geschossen worden? Machen auch Sie mit!

Die richtige Lösung vom letzten Mal: François Mazet beim Grossen Preis von Frankreich 1971, der Franzose bewegte einen March 701, der dem Schweizer Jo Siffert gehörte. Der heute 81 Jahre alte Pariser Mazet belegte damit beim Heimrennen den 13. Platz. Mazet ist die klassische Eintagsfliege der Königsklasse, es blieb in der Formel-1-WM bei diesem einen Einsatz.

Mazet gewann 1967 die Nachwuchssichtung «Volant Shell», damals nur eines von vielen Förderprogrammen in Frankreich. François liess 1969 den Titelgewinn in der französischen Formel 3 folgen, mit einem Tecno-Rennwagen, logisch folgte der Aufstieg in die Formel 2.



In einer Mischung aus mittelmässigen Autos und letztlich eben doch begrenztem Talent schaute in der Formel-2-EM 1970 und 1971 nur ein Punkt heraus, beim Rennen in Rouen.



Der Start beim Grand Prix von Frankreich 1971 auf dem Circuit von Paul Ricard bei Le Castellet war ein Gefallen der Organisatoren, von Jo Siffert und von Shell.



Für Ford Deutschland fuhr Mazet 1971 auch in der Tourenwagen-EM, 1972 mit einem Porsche 911 in Le Mans.



Wesentlich erfolgreicher denn als Rennfahrer wurde François Mazet als Manager und Sponsoren-Aufreisser. So brachte er Anfang der 1980er Jahre den Sponsor Essex des umstrittenen David Thieme zu Lotus.



Mazet liess danach den Motorsport hinter sich und baute Zitronen in Menton an.



Damit zum neuen Rätsel: Hier ist nicht nur der Fahrer eine Rarität, sondern vor allem das Auto.



