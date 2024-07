Belgien-GP kompakt: TV, Zeitplan, Wetter-Kapriolen

​Traditions-GP von Belgien: Das wankelmütige Wetter hat bislang fast jedes Wochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps geprägt. Wir sagen, wie das auf der Ardennen-Rennstrecke weitergeht.

Das Wetter am Circuit de Spa-Francorchamps ist oft eine Wundertüte: Sonnenschein (selten), Sprühregen (oft), Starkregen (ab und an), Regenbogen (öfter als anderswo), es wird immer Einiges geboten am Circuit de Spa-Francorchamps.

Am Mittwoch freuten sich die Besucher über freundliches Sommerwetter, seit Donnerstagnacht Regen, mit unberechenbaren Unterbrechungen am Freitag, und so wird es wohl auch am Samstag weitergehen. Erst am Sonntag dann wieder freundlicher. Aber auch das kann sich wieder ändern.

Der langjährige Formel-1-Fahrer und heutige Sky-Mitarbeiter Martin Brundle weiss: «Hier herrscht ein eigenartiges Mikroklima. Es ist nicht selten, dass es bei Start und Ziel trocken ist, im hinteren Pistenbereich aber schüttet. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass sich die belgischen Meteorologen gründlich täuschen.»

Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie in der Quali und beim Grand Prix mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich finden Sie hier unten auch die wichtigsten Sendetermine von ServusTV, Sky, SRF und ORF.





Zeitplan Grosser Preis von Belgien

Freitag, 26. Juli

08.35–08.50: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.10–09.40: Dreharbeiten für F1-Film

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–12.30: Paddock Club Track Tour

12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

12.50–13.05: Dreharbeiten für F1-Film

13.05–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

14.40–14.50: Dreharbeiten für F1-Film

15.05–15.35: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

16.00–16.30: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.10–18.30: Dreharbeiten für F1-Film

18.20–18.50: Pressekonferenz Formel 3

18.45–19.30: Training Porsche Supercup

18.55–19:25: Pressekonferenz Formel 2

19.40–20.25: Paddock Club Track Tour

19.40–20.25: Paddock Club Pit Lane Walk



Samstag, 27. Juli

09.00–09.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.50–10.35: Sprintrennen Formel 3 (12 Runden oder 40 Minuten+1 Rd)

10.40–11.10: Formel 1 Boxenstopptraining

10.45–11.05: Dreharbeiten für F1-Film

10.55–11.25: Pressekonferenz Formel 3

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

12.00–12.10: Dreharbeiten für F1-Film

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (18 Runden oder 45 Minuten+1 Rd)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.45: Paddock Club Pit Lane Walk

15.25–15.45: Pressekonferenz Formel 2

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.35: Demo historische F1-Autos

17.15–18.30: Paddock Club Pit Lane Walk

17.40–18.30: Paddock Club Track Tour

17.55–20.00: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 28. Juli

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (15 Runden oder 45 Minuten+1 Rd)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (25 Runden oder 60 Minuten+1 Rd)

11.25–11.55: Pressekonferenz Formel 2

11.35–12.20: Rennen Porsche Supercup (12 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Demo historischer F1-Autos

12.55–13.35: Global Partner Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Belgien (44 Runden oder 120 Minuten)





Grosser Preis von Belgien im TV:

Freitag, 26. Juli

09.45 Sky Sport F1 – Jessica Hawkins im AMR21

10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Glänzender Auftritt in Silverstone

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Ungarn

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Freies Training

13.30 Beginn Erstes Freies Training

15.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Ungarn

16.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Freies Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Freies Training

17.00 Beginn Zweites Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Großbritannien

19.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Ungarn

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Freies Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Freies Training Wiederholung



Samstag, 27. Juli

07.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Ungarn

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: F. Alonso / Nürburgring 2007

10.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Freies Training

12.30 Beginn Drittes Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Glänzender Auftritt in Silverstone

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.00 ServusTV – Analyse Qualifying

17.30 Sky Sport F1 –Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Glänzender Auftritt in Silverstone

21.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

23.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 28. Juli

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Aston Martin Campus

08.10 Sky Sport F1 – Jessica Hawkins im AMR21

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994

09.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: J. Alesi / USA 1990

11.15 Sky Sport F1 – Inside Story: Magnificent Hamilton wins Silverstone classic

12.30 Sky Sport F1 – Rennen 1995 in Spa-Francorchamps

13.00 ServusTV – Vorberichte

13.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Ungarn

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

14.20 SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Das Rennen (bei uns im Live-Ticker)

15.00 ServusTV – Berichterstattung Rennen

16.40 ServusTV – Analyse Rennen

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 –Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

20.30 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

21.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

23.30 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt

23.50 ORF1 – Rennen Wiederholung





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 138,01:989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0