Max Verstappen (3.): So reagiert er auf die Strafe

​Bestzeit im ersten Training, Drittschnellster hinter den beiden McLaren im zweiten: Max Verstappen ist in Belgien konkurrenzfähig. Aber er weiss – er muss in der Startaufstellung um zehn Ränge zurück.

Der dreifache Formel-1-Champion Max Verstappen weiss bereits heute: Eine vierte Pole-Position in Folge auf seiner Lieblingsstrecke Circuit de Spa-Francorchamps ist ihm verwehrt.

Während das erste Training zum Traditions-GP lief, bestätigten die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA: Ins Auto des 61-fachen GP-Siegers Verstappen muss ein neuer Verbrennungsmotor eingebaut werden, daher wird der Niederländer um zehn Ränge zurückgereicht.

Fährt Verstappen am Samstag, 27. Juli also Bestzeit, wird er als Elfter losbrausen, ist er Drittschnellster in der Quali (so wie im zweiten freien Training), dann kommt am Ende Startplatz 13 raus.

Schon am Donnerstag hat Verstappen dazu gesagt: «Es wird in der Folge darum gehen, so viel Boden als möglich gutzumachen. Von da hinten zu siegen, das wird ein hartes Stück Arbeit, denn jeder kann sehen – wir haben kein dominantes Auto mehr wie etwa im Vorjahr.»

Erschwerend wird dazukommen: Die belgischen Meteorologen sagen teils schweren Regen voraus, da kann eine Quali schnell mal zur Lotterie werden.



Verstappen hat im ersten Training Bestzeit erzielt, im zweiten war gegen die beiden McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri wenig zu machen.



Max fasst seinen Trainings-Freitag so zusammen: «Wir haben Einiges ausprobiert. Auf dieser Bahn hast du die Sektoren 1 und 3, da brauchst du üppig Top-Speed, dann hast du den langen mittleren Pistenteil, da brauchst du Abtrieb. Es ist ziemlich knifflig, die richtige Balance zu finden.»



«Wir haben reichlich Daten, und die werden wir nun analysieren. Grundsätzlich war es ein recht positiver Start ins Wochenende. Das zweite Training ist vielleicht nicht ganz so gut verlaufen wie erhofft – also müssen wir uns da einige Details anschauen, vor allem in Bezug auf Änderungen, die wir an der Abstimmung vorgenommen hatten.»



Klar hat die Strafversetzung Auswirkungen auf das Set-up. «Wir werden die Abstimmung gewiss optimieren, um möglichst viele Ränge gutmachen zu können.»





2. Training, Spa-Francorchamps

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,260 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,475

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,477

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,837

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,098

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,290

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,401

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,485

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,504

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,519

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,532

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:43,538

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:43,675

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,823

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:43,829

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:43,846

17. Alex Albon (T), Williams, 1:43,892

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:44,226

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,302

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,348





1. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,372 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,903

03. Alex Albon (T), Williams, 1:44,099

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,225

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,279

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,306

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,329

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,415

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,699

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,833

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,921

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:44,950

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:45,155

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:45,311

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:45,564

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:45,645

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,995

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit