Ferrari: Leclerc 4., Sainz 5. – ist der Speed echt?

Ferrari will in Belgien glänzen

Im zweiten Training zum Grand Prix von Belgien ist Ferrari dritte Kraft – hinter McLaren und Red Bull Racing. Aber die Zeiten von Charles Leclerc (Vierter) und Carlos Sainz (Fünfter) sind schwer einzuschätzen.

Nach den ersten 120 Trainingsminuten ist das wahre Leistungsvermögen der zehn Teams schwierig einzuschätzen. Fest steht: McLaren hat auch in den Ardennen das schnellste Auto. Und Red Bull Racing muss auf den Max-Faktor zählen, um den drittschnellsten Rennwagen auf der Bahn zu haben. Pérez verliert erneut viel Zeit auf Verstappen.

Dahinter scheint das Rennen um die Plätze 4 bis 7 offen zu sein zwischen Mercedes und Ferrari: Im ersten Training waren George Russell und Lewis Hamilton schneller als das Ferrari-Duo, im zweiten Training kehrten Charles Leclerc und Carlos Sainz den Spiess um – der Monegasse Viertschnellster, der Madrilene Fünftschnellster.

Klar machen sich die Tifosi nun Hoffnungen, dass es besser laufen wird als in den vergangenen Rennen. An den vergangenen fünf GP-Wochenenden konnte das stolze Ferrari nur mal eben einen Podestplatz erringen, mit Carlos Sainz auf Rang 3 in Österreich.

Aber zwischendurch ein Highlight im Training, das haben die Ferrari-Fans schon oft erlebt – nur um dann in der Quali und/oder im Rennen enttäuscht zu werden.



Carlos Sainz erzählt: «Ich finde, die Strecke fühlt sich ganz anders an als vor einem Jahr – weil sie teilweise frisch asphaltiert worden ist. Wir haben versucht, den Wagen so gut es geht an diese neue Oberfläche anzupassen und an die Bodenunebenheiten.»



«Grundsätzlich würde ich sagen: Die Bahn baut mehr Haftung auf, das hat direkten Einfluss auf den Reifenverschleiss, also haben wir besonderes Augenmerk auf die Dauerläufe gelegt. Am Samstag werden wir dann versuchen, mehr Speed aus dem Wagen zu holen für eine schnelle Quali-Runde.»





2. Training, Spa-Francorchamps

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,260 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,475

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,477

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,837

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,098

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,290

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,401

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,485

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,504

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,519

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,532

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:43,538

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:43,675

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,823

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:43,829

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:43,846

17. Alex Albon (T), Williams, 1:43,892

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:44,226

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,302

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,348





1. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,372 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,903

03. Alex Albon (T), Williams, 1:44,099

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,225

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,279

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,306

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,329

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,415

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,699

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,833

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,921

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:44,950

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:45,155

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:45,311

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:45,564

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:45,645

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,995

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit