Christian Horner: «Ein recht positiver Freitag»

Das zweite Training auf dem Circuit de Spa-Francorchamps beendete Max Verstappen als Drittschnellster, Sergio Pérez landete auf Platz 9. Teamchef Christian Horner zog eine positive Zwischenbilanz.

Im ersten freien Training zum Belgien-GP war Max Verstappen noch der Schnellste, den Tag beendete der WM-Leader aber hinter dem McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri auf dem dritten Platz. Sein Teamkollege Sergio Pérez landete in der ersten Session des Tages auf Position 7 der Zeitenliste, am Ende musste er sich mit der neuntschnellsten Runde begnügen.

Teamchef Christian Horner sagte nach dem Ende des zweiten Trainings: «Wir hatten einen recht positiven Freitag, denn wir konnten einige wichtige Daten sammeln, die wir uns jetzt anschauen müssen. Wir hoffen natürlich, dass wir das letzte Rennen vor der Sommerpause mit einem positiven Ergebnis beenden können.»

«Das Tempo war auf einer schnellen Runde stark und auch im Renntrimm sah es gut aus. Wir müssen noch ein paar dinge bereinigen, aber die Fahrzeugbalance ist schon mal in einem guten Arbeitsfenster drin, wir hatten also kein grosses Unter- oder Übersteuern. Das lag nicht zuletzt daran, dass wir ein anderes Set-up ausprobiert haben», fügte der Brite an.

Und Horner betonte: «Es war gut, dass wir heute alle Daten gesammelt haben, denn morgen soll es nass werden und dann am Sonntag wieder trocken. Es war also wichtig, dass wir diese Arbeit heute erledigt haben.»

2. Training, Spa-Francorchamps

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,260 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,475

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,477

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,837

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,098

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,290

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,401

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,485

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,504

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,519

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,532

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:43,538

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:43,675

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,823

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:43,829

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:43,846

17. Alex Albon (T), Williams, 1:43,892

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:44,226

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,302

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:44,348

1. Training, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,372 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,903

03. Alex Albon (T), Williams, 1:44,099

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:44,225

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,279

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,306

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,329

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,415

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,574

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,699

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,833

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,921

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:44,950

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:45,155

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:45,311

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:45,564

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:45,645

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:45,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:45,995

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit