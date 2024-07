Lewis Hamilton (10.): «Müssen noch etwas Zeit finden»

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton beendete den Trainingsfreitag auf dem Circuit de Spa-Francorchamps als Zehntschnellster. Der Mercedes-Pilot weiss: Bis zum Qualifying muss er noch nachlegen.

So richtig zufrieden blickte Lewis Hamilton nach dem Auftakt ins letzte Rennwochenende vor der Sommerpause in den Ardennen nicht in die Runde, als er seinen Tag für die Journalisten zusammenfasste. Kein Wunder, schliesslich musste sich der siebenfache Weltmeister mit der zehntschnellsten Zeit begnügen. Das erste Training hatte er noch auf Platz 5 der Zeitenliste beendet.

Zum Vergleich: Sein Mercedes-Teamkollege George Russell blieb auf seiner schnellsten Runde im zweiten Training knapp zwei Zehntel schneller und war damit der Sechstschnellste. Hamilton erklärte denn auch: «Heute war nicht unser bester Tag, denn das Auto fühlte sich nicht besonders gut an.»

«Das erste Training war nicht toll, und wir arbeiteten an einigen Änderungen für die zweite Session. Dadurch verbesserte sich die Balance zunächst und es fühlte sich gut an, aber sobald wir die weichen Reifen aufzogen, hatten wir wieder mehr zu kämpfen», schilderte der 104-fache GP-Sieger.

«Insgesamt war es definitiv eine Verbesserung, aber auch andere haben einen Schritt nach vorne gemacht. Wir müssen noch etwas Zeit finden und genau daran werden wir jetzt arbeiten», fügte der 39-jährige Brite an.

Und mit Blick auf den Qualifying-Samstag erklärte Hamilton: «Es könnte nass werden, was die Lage verändern könnte. Wenn es regnen sollte, ergeben sich wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, und ich hoffe, dass wir davon profitieren können. Mal sehen, was der Samstag bringt.»

