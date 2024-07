Dr. Helmut Marko: Verstappen überragend, Pérez stark

​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist nach dem spannenden Abschlusstraining in Belgien begeistert: «Also besser hätte das für uns hier gar nicht laufen können.»

Der stärkste Eindruck von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko nach der packenden Qualifikation für den Belgien-GP bei ServusTV: «Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Max der beste Fahrer ist, vor allem unter diesen Bedingungen.»

«Entscheidend war heute auch, dass McLaren auf nasser Bahn am Samstag nicht so stark war wie auf trockener Strecke am Freitag und wie wohl auch dann wieder auf trockener Bahn am Sonntag. Das heisst, unsere Ausgangsposition hat sich verbessert, und ich gehe davon aus – das wird ein sehr spannendes Rennen.»

«Ich freue ich sehr über die tolle Leistung von Sergio Pérez, der sich sehr gesteigert hat. Durch die Rückversetzung von Verstappen kann er aus Reihe 1 losfahren, und jetzt schaut unsere Lage schon wieder viel besser aus.»

«Die zweitschnellste Zeit und damit die Pole für Charles Leclerc geht auf die fahrerische Leistung des Monegassen zurück, ich glaube nicht, dass Ferrari im Trockenen diese Position halten wird. Wenn man sich diese Startaufstellung so anschaut, dann hätte das für uns wirklich nicht besser laufen können.»



«Wir hatten in den Dauerläufen Problemen mit körnenden Reifen, wir haben zudem fürs Rennen nur zwei Sätze mittelharte Reifen, das kann in Sachen Temperatur vielleicht ein Nachteil sein. Wir haben einige Änderungen durchgeführt, aber wir haben die Effizienz nicht mehr prüfen können, weil es am Samstagmorgen nass war. Da ist für den Grand Prix schon noch ein gewisses Risiko da, aber nochmals – das schaut alles etwas besser aus.»



«Ich glaube, wir sind fürs Rennen gut abgestimmt. Wir hatten im Regen genügend Grip, aber die Autos sind dennoch so getrimmt, dass wir im Grand Prix dennoch überholen können. Wenn alles optimal läuft, dürfen wir eine Podestplatzierung ins Auge fassen.»





Qualifying, Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:53,159 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:53,754

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:53,765

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:53,835

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:53,981

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:54,027

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:54,184

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:54,477

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:54,765

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:54,810

11. Alex Albon (T), Williams, 1:54,473

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:54,635

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:54,682

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:54,764

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:55,716

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:56,308

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:56,500

18. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:56,593

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:57,230

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:57,775