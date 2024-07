Williams: James Vowles zur Carlos-Sainz-Verpflichtung

Carlos Sainz unterschreibt einen mehrjährigen Vertrag bei Williams. Einen Rennsieger unter Vertrag zu nehmen, ist ein großer Erfolg für das Team. Teamchef James Vowles ist stolz auf seine neue Fahrerpaarung.

Jetzt ist es offiziell! Carlos Sainz fährt ab kommender Saison für Williams, hat dort einen mehrjährigen Vertag unterschrieben. Die finale Entscheidung hatte auf sich warten lassen. Sainz selbst begründete das mit einer komplexen Lage auf dem Fahrermarkt.

Williams-Teamchef James Vowles hat es geschafft, mit Sainz den noch größten Fisch auf dem Fahrermarkt zu angeln.

Der Brite, der derzeit der jüngste Teamchef in der Formel 1 ist, sagt: «Carlos' Wechsel zu Williams ist ein starkes Bekenntnis beider Parteien. Carlos hat immer wieder bewiesen, dass er einer der talentiertesten Fahrer im Starterfeld ist, und mit seiner Erfahrung als Rennsieger unterstreicht er unseren Aufwärtstrend. Carlos bringt nicht nur Erfahrung und Leistung mit, sondern auch den unbedingten Willen, das Team und das Auto bis an die Grenzen zu bringen. Er passt perfekt zu uns.»

Vowles weiter: «Mit Alex und Carlos werden wir eines der beeindruckendsten Fahrer-Duos in der Startaufstellung haben, das uns mit seiner großen Erfahrung in die neuen Regeln von 2026 führen wird. Ihr Glaube an die Mission dieser Organisation zeigt, wie groß die Arbeit ist, die hinter den Kulissen geleistet wird. Die Menschen sollten keinen Zweifel an unseren Ambitionen und unserem Schwung haben, während wir unseren Weg zurück zur Wettbewerbsfähigkeit fortsetzen – wir sind hier, wir meinen es ernst und mit Dorilton's Unterstützung investieren wir in das, was nötig ist, um wieder an die Spitze zu kommen.» Gemeint ist das US-Unternehmen, dem das Team gehört.

Die Verpflichtung von Sainz beendet offiziell dann auch die Zeit von Logan Sargeant bei Williams – und damit wohl auch dessen Formel-1-Karriere. Das Sargeant-Aus war beim Team aus Grove aber bereits länger beschlossene Sache. Vowles: «Ich möchte mich auch bei Logan für alles bedanken, was er für das Team getan hat, und ich weiß, dass er auch in den kommenden Rennen hart für uns kämpfen wird.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)