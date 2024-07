Carlos Sainz zu Williams: Was ist Plan B von Alpine?

​Alpine-Sonderberater Flavio Briatore hat bis zuletzt versucht, Carlos Sainz zu den Blauen zu holen. Hat nicht geklappt, der Spanier geht zu Williams. Wer fährt nun 2025 bei Alpine neben Pierre Gasly?

Ein wichtiges Puzzle-Teil für das Formel-1-Startfeld 2025 ist gelegt: Carlos Sainz hat sich endlich entschieden und bei Williams einen Vertrag unterzeichnet. Damit gucken Audi/Sauber und Alpine in die Röhre, die alle gehofft hatten, den Spanier von sich überzeugen zu können.

Bei Alpine ist die Ausgangslage so: Pierre Gasly hat ein neues Abkommen unterschrieben. Sonderberater Flavio Briatore wollte Sainz zu den Franzosen holen. Nun muss er zu Plan B übergehen.

Gemäss des langjährigen Formel-1-Fahrers Martin Brundle steht ein Fahrer bei Alpine nun in der Pole-Position. Der 65-jährige Engländer, langjähriger GP-Pilot, Sportwagen-Weltmeister und heute renommierter F1-Experte der britischen Sky, sagt: «Für mich hat Jack Doohan jetzt die beste Ausgangslage, einen Stammplatz bei Alpine zu erhalten.»

Brundle vertieft: «Doohan arbeitet als Simulations-Fahrer, er ist der Test- und Reservepilot von Alpine, das Team weiss genau, was es an ihm hat. Und er sitzt auch in dieser Woche wieder am Lenkrad, im Rahmen von Pirelli-Testfahrten in Spa-Francorchamps. Klar muss Doohan jetzt ein ganz aussichtsreicher Anwärter auf diesen freien Platz sein.»

Am Belgien-GP-Wochenende wurde bekannt: Teamchef Bruno Famin muss gehen. Das sind schlechte Nachrichten für Mick Schumacher, denn der Franzose hält grosse Stücke auf den früheren Formel-1-Fahrer aus Deutschland, der heute für Alpine Langstreckenrennen fährt.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0