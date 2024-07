Ferrari in Belgien: Strategie mangelhaft – die Gründe

​Durch die Disqualifikation von George Russell hat Ferrari beim Belgien-GP die Ränge 3 (Charles Leclerc) und 6 (Carlos Sainz) erreicht. Teamchef Fred Vasseur muss zugeben: Da wäre mehr drin gewesen.

Als die Zielflagge des Traditions-GP von Belgien fiel, wurde George Russell als Reifenflüsterer gefeiert – Einstoppstrategie meisterhaft umgesetzt, dritter GP-Sieg.

Freuen konnte sich der englische Mercedes-Fahrer nur kurz: Weil sein Auto untergewichtig gewesen war, hatten die Regelhüter keine andere Wahl, als ihn zu disqualifizieren.

Davon profitierte auch Ferrari: Aus den Rängen 4 (Charles Leclerc) und 7 (Carlos Sainz) wurden 3 und 6.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur stuft die Darbietung der Roten in Spa-Francorchamps so ein: «Alles in allem war das okay, aber wir haben es unterschätzt, wie sich die Reifen verhalten würden.»

Der Franzose vertieft: «Es hat uns überrascht, dass der harte Reifen so gut gehalten hat und wie schnell dafür die mittelharte Mischung abgebaut hat. Insofern hat George Russell alles richtig gemacht.»



«Was uns angeht, so fehlen uns noch immer zwei Zehntelsekunden, um wieder aus eigener Kraft zu gewinnen, auch wenn es in Belgien besser gelaufen ist als erwartet.»



Der heutige Ferrari-Fahrer Carlos Sainz wird zu Williams ziehen. Vasseur kommentiert: «Ich freue mich, dass Carlos zu Williams geht, ein Team mit reicher Historie und mit einer klaren Vision für die Zukunft. Ich habe grossen Respekt vor Teamchef James Vowles, und ich bin sicher, Carlos Sainz wird dort eine wertvolle Bereicherung sein.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0