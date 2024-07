Zak Brown (McLaren): Norris stark unter Druck

​Ein neues Rennen, das gleiche Bild: Lando Norris geht mit sich selber schonungslos ins Gericht, weil er wieder Fehler gemacht hat. Was McLaren-CEO Zak Brown über den Engländer sagt.

Es wird schon beinahe zur Gewohnheit: Lando Norris stellt sich nach einem Grand Prix den Fragen der Berichterstatter und stellt sich selber an den Pranger. Auch in Belgien. Der Engländer sprach von «dummen, nein, peinlichen Fehlern».

Der Engländer sitzt im pfeilschnellen McLaren und liegt weiter auf dem zweiten WM-Rang hinter Max Verstappen, ist aber in den vergangenen sechs Grands Prix nur einmal vor dem Niederländer ins Ziel gekommen.

McLaren-CEO Zak Brown ordnet den Belgien-GP von Norris so ein: «Du versuchst natürlich als Fahrer, das perfekte Rennen zu zeigen, und verlierst du direkt am Start einige Plätze. Aber ich bin mir ohnehin nicht sicher, dass er seine Position gehalten hätte.»

«Wenn man Max einholen will, ist da natürlich sehr viel Druck. Ich weiss, dass Lando ziemlich selbstkritisch ist und über den eigenen Patzer nörgelt. Aber wenn wir uns alles ansehen, dann macht er wenig Fehler und hat dafür viele sehr gute Szenen.»



Muss McLaren jetzt auf Norris setzen, um die Chance von Norris auf den Titel zu verbessern? Der 52-jährige Kalifornier Brown meint: «Wir müssen das besprechen, denn wir haben zwei Nummer 1, und wir wollen ihnen die gleichen Chancen geben. Wenn es in Zukunft so sein sollte, dass Oscar Lando unterstützen kann, ohne sein eigenes Rennen zu kompromittieren, dann werden wir uns das anschauen. Wir werden das von Rennen zu Rennen einschätzen und sicherstellen, dass beide Jungs die Chance haben zu gewinnen.»



«Positiv ist, dass wir zwei Autos ins Ziel gebracht haben, näher an Red Bull Racing gekommen sind und gleichzeitig den Abstand auf Ferrari vergrössert haben. Das Negative ist, dass Mercedes ein super Rennen hatte. Oscar Piastri hat gesagt, dass er erst bei freier Fahrt, also ohne Gegner unmittelbar vor ihm, die volle Leistung aus dem Wagen holen konnte. Das hat uns zu lange gefehlt, dennoch war das von uns ein gutes Rennen.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0