Alpine: Famin-Nachfolger heisst Oliver Oakes

​Am Belgien-GP-Wochenende bestätigte Alpine-Teamchef Bruno Famin, dass er seinen Posten verlassen werde. Nun haben die Franzosen bestätigt – sein Nachfolger ist der Engländer Oliver Oakes.

Es geht wieder einmal drunter und drüber bei Alpine: Am Wochenende des Traditions-GP von Belgien hat Noch-Teamchef Bruno Famin bestätigt, dass die Arbeit am 2026er Renault-Motor eingestellt ist und dass ein Abkommen als Kunde von Mercedes angestrebt werde. Gleichzeitig gab Famin zu, dass er seinen Posten verlassen werde. Nun hat Alpine seinen Nachfolger bestätigt: Es ist wie erwartet der Engländer Oliver Oakes.

Der frühere Kart-Weltmeister Oakes wird mit 36 Jahren der zweitjüngste Formel-1-Teamchef. Er brachte es als Rennfahrer bis in die Formel 3 und GP3, dann gründete er den Rennstall Hitech GP, der heute in den Formeln 3 und 2 antritt.

Oakes wurde am 30. Juli im Rennwagenwerk von Enstone den Mitarbeitern vorgestellt. Hinter seiner Verpflichtung steht Alpine-Sonderberater Flavio Briatore, der für Renault-CEO Luca de Meo die Weichen stellt, um Alpine erfolgreicher zu machen.

Der Mailänder de Meo sagt zur Verpflichtung von Oakes: «Wir freuen uns, Oli begrüssen zu dürfen als jüngsten Teamchef der Formel 1. Wir stellen die Weichen zum Erfolg, dazu gehört die Verpflichtung von Oli in einer leitenden Rolle. Er bringt den notwendigen Enthusiasmus mit, die Erergie und die Leidenschaft. Das soll sich aufs ganze Team übertragen.»



Hier irrt de Meo: Der jüngste Teamchef in der Königsklasse ist Christian Horner, der 31 Jahre jung war, als er 2005 zum Leiter von Red Bull Racing wurde.



Flavio Briatore: «Ich bin froh, dass wir Oli Oakes für unser Projekt gewinnen konnten, einen hochtalentierten Rennstallbesitzer mit einem tollen Leistungsausweis. Wir glauben an den Einsatz junger Fachkräfte, und ihn auf diesen Posten zu setzen, das ist das beste Beispiel dafür.»



Oakes selber sagt: «Ich bin Luca de Meo und Flavio Briatore für diese Chance sehr dankbar. Dieser Rennstall verfügt über erstklassige Mitarbeiter und exzellente Ressourcen, und ich bin davon überzeugt, dass wir eine Menge erreichen können. Ich freue mich darauf, nach der Sommerpause anfangen zu können.»



Famin hat in Belgien beteuert, Alpine werde auf Jahre in der Formel 1 bleiben, Zweifel sind gestattet. Nicht ausgeschlossen, dass Hitech eines Tages den Startplatz von Alpine übernimmt.



Oakes wird im Rahmen des Grossen Preises der Niederlande in Zandvoort erstmals am GP-Schauplatz zu sehen sein. Er ist direkt Konzernchef de Meo unterstellt.