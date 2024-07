Daniel Ricciardo 10. in Belgien: Warnung vom Teamchef

Daniel Ricciardo in Belgien

​Der Ausschluss von George Russell in Belgien bedeutete unter Anderem: Rang 10 und einen Punkt für die Racing Bulls mit Daniel Ricciardo. Was Teamchef Laurent Mekies nun erwartet.

Des einen Leid ist des anderen Freud: Unter den Nutzniessern von George Russells Disqualifikation nach dem Belgien-GP befindet sich auch Racing Bulls-Fahrer Daniel Ricciardo. Der Australier ist nun Zehnter, damit ein Punkt mehr für sein Team im spannenden Mehrkampf des Mittelfelds.

Ricciardos Teamchef Laurent Mekies sagt: «Daniel tauchte aus der ersten Runde auf Platz 14 auf, am Ende ist er nur knapp hinter Alonso und Ocon ins Ziel gekommen, eine tolle Leistung.»

«Wir wussten in Belgien, dass Yuki vor einer ganz schwierigen Aufgabe steht – wenn du nach dem Einbau neuer Motorteile von hinten starten musst, es ist in einem normalen Rennen kaum mehr möglich, in die Punkte zu fahren.»

Der Franzos warnt: «Das wird ein knallharter Kampf bis zur letzten Runde des Abu Dhabi-GP. Wir werden unseren sechsten Zwischenrang mit Zähnen und Klauen verteidigen. Aber wir wissen – einfach wird es nicht.»



«Der Rhythmus ist gnadenlos, und so wird es auch nach der Sommerpause weitergehen, mit den restlichen zehn WM-Läufen. Man muss sich das mal vor Augen halten: Das letzte Rennen, das für sich alleine stand, das war der Miami-GP Anfang Mai!»



«Wir dürfen auf eine gute erste Saisonhälfte zurückblicken, so muss es nach der Pause weitergehen. Wir konnten auch auf der schnellen Francorchamps-Strecke unseren direkten Gegnern die Stirn zeigen, das macht Mut für die zehn Rennen nach der Pause.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0