James Vowles: Fast 250 neue Mitarbeiter verpflichtet

Williams-Teamchef James Vowles arbeitet seit seiner Ankunft im Traditionsteam an der Stärkung der Mannschaft aus Grove. Dabei setzt er auf neue Arbeitskräfte, bisher hat er nahezu 250 neue Mitarbeiter verpflichtet.

Im Januar des vergangenen Jahres übernahm James Vowles das Zepter im Williams-Rennstall von Jost Capito, der die britische Mannschaft im vorangegangenen Monat verlassen hatte. Vowles, der zuvor als Chefstratege eine zentrale Rolle in der Mercedes-Teamführung eingenommen hatte, machte sich gleich daran, das Team neu aufzustellen.

Der Rennstall aus Grove hatte eine schwierige Zeit am hinteren Ende des Feldes hinter sich, und Vowles betonte gleich, dass er viel Potenzial im Team erkenne und Williams wieder an die Spitze des Feldes bringen wolle. Der Ingenieur machte sich gleich daran, das Team zu verstärken, wie er im Interview mit «Motorsport Week» betont hat.

«Wir haben in den vergangenen 17 Monaten nahezu 250 neue Mitarbeiter angestellt», verriet der 45-Jährige. «Einige davon sind Schlüsselfiguren aus anderen Formel-1-Teams, deren Arbeit sich gleich bemerkbar machen wird, wenn sie bei uns anfangen.» Und diese Neuverpflichtungen haben zusammengerechnet mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Formel 1 gesammelt, ergänzte der Teamchef stolz.

Das sei auch noch nicht das Ende, verkündete Vowles stolz. Er wolle noch weitere Leute an Bord holen. «Wir haben Leute aus allen Top-Teams verpflichtet. Und das ist nur möglich, weil sie gesehen haben, dass wir nicht mehr einfach nur mitmachen wollen. Wir investieren in die Zukunft, um das Team wieder an die Spitze zu bringen», betonte der Brite stolz.

Mit der Verpflichtung von Carlos Sainz ist es Vowles zuletzt auch auf der Fahrer-Seite gelungen, einen hochkarätigen Mitarbeiter zu verpflichten. Der Spanier, der bei Ferrari Platz für Lewis Hamilton machen muss, wird an der Seite von Alex Albon um WM-Punkte kämpfen, der seinerseits seinen Williams-Vertrag verlängert hat. «Er hatte viele Angebote vorliegen», stellt Vowles klar, und erklärt, dass Albon eine Schlüsselrolle bei der Zukunftsgestaltung des Teams einnehme.

