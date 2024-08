F1-Saison 2025: Geht der enge Spitzenkampf weiter?

Der Formel-1-Spitzenkampf ist derzeit so spannend wie schon lange nicht mehr. Das wird auch bis zur grossen Regeländerung von 2026 so bleiben, ist sich Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sicher.

Sieben GP-Siege konnte Max Verstappen in diesem Jahr schon erringen, dennoch beträgt sein Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Lando Norris in der Sommerpause nur 78 WM-Zähler. Denn auch der Brite konnte in diesem Jahr schon einen Sieg einfahren – in Miami strahlte er vom höchsten Podesttreppchen. Und der 24-Jährige stand sieben weitere Male auf dem Podest, fünf Mal davon als Zweiter.

Neben den beiden WM-Spitzenreitern schafften auch die beiden Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz (Australien) und Charles Leclerc (Monaco) je einen Sieg, auch Norris’ Teamkollege Oscar Piastri durfte sich am Rennsonntag schon freuen, er feierte in Ungarn seinen ersten GP-Triumph. Zuletzt standen aber die beiden Mercedes-Piloten im Mittelpunkt.

George Russell profitierte in Spielberg von einer Kollision von Max Verstappen und Lando Norris und war der lachende Dritte. In Belgien kreuzte er die Ziellinie als Erster, wurde aber drei Stunden später disqualifiziert, weil sein Mercedes zu leicht war. Den Sieg erbte sein Teamkollege Lewis Hamilton, der zuvor schon sein Heimrennen in Silverstone gewonnen hatte.

Dass Fahrer aus vier verschiedenen Teams an der Spitze mitkämpfen können, macht die Formel-1-WM besonders spannend. Und geht es nach Christian Horner, wird sich daran auch im nächsten Jahr nichts ändern. Der Teamchef von Red Bull Racing schwärmt: «Es ist grossartig für unseren Sport, dass sich gleich vier Rennställe Hoffnungen auf den Sieg machen können. Das war fast unvermeidlich, da die Regeln konstant geblieben sind, das führt dann automatisch dazu, dass die Leistungsdichte zunimmt.»

Und der 50-jährige Brite prophezeit: «Natürlich werden die grossen Regeländerungen, die für 2026 anstehen, wieder dafür sorgen, dass die Leistungsunterschiede grösser werden. Aber bis es soweit ist, werden wir einen harten Spitzenkampf zwischen den vier Teams erleben, die derzeit um Spitzenpositionen kämpfen.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0