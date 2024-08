Oliver Bearman: Traum von WM-Titel mit Ferrari

Jeder Formel-1-Pilot träumt vom WM-Titel, und viele Fahrerlager-Dauergäste sind sich sicher, dass auch jeder gerne in Rot gewinnen würde. Ferrari-Junior Oliver Bearman ist da keine Ausnahme, wie der junge Brite betont.

Sein GP-Debüt durfte Oliver Bearman im Ferrari absolvieren. Als Ersatz für Carlos Sainz, der sich wegen einer akuten Blinddarmentzündung operieren lassen musste, sprang er am Samstag in Saudi-Arabien für den Spanier ein, und überzeugte sowohl im Abschlusstraining als auch im Rennen. Im Qualifying verpasste er die Top-10 nur um wenige Hundertstelsekunden, im Rennen holte er als Siebter seine ersten WM-Zähler.

Der starke Auftritt trug sicherlich dazu bei, dass er für das nächste Jahr ein Formel-1-Cockpit bekommen hat: Der Teenager aus Grossbritannien wird 2025 für das Haas-Team in der Königsklasse antreten, das erste Ziel wird sein, seinen Teamkollegen Esteban Ocon im Griff zu haben. Damit würde er seinem grossen Traum, einen WM-Titel im Ferrari einzufahren, einen Schritt näher kommen.

Denn Bearman träumt vom Gesamtsieg in Rot, wie er auf «Formula1.com» betont: «Natürlich will ich in der WM triumphieren, und mein Traum ist es, dies mit Ferrari zu schaffen. Sie unterstützen mich seit 2021, weil sie schon früh etwas in mir erkannt haben. Sie haben sich dazu entschieden, mir zu vertrauen, denn auch der Einsatz in Jeddah war ein grosser Risiko für sie.»

«Das zeigt, dass sie an mich glauben und meinen Fähigkeiten vertrauen», freut sich der 19-Jährige, der über die italienische Sportwagenschmiede sagt: «Ferrari ist eine der berühmtesten Marken weltweit, und das gilt natürlich auch für den Rennsport und die Formel 1. Wenn du ein Auto zeichnest, ist es rot. Es ist eine Marke, die man mit Rennfahren, Siegen und Erfolg assoziiert – und auch mit fantastischen Rennfahrern.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0