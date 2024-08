Mike Krack: So reagiert er auf die Kritik der Fahrer

Die Aston Martin-Teamkollegen Fernando Alonso und Lance Stroll äusserten öffentlich Kritik am aktuellen GP-Renner aus Silverstone. Teamchef Mike Krack äussert sich zum Frust seiner Schützlinge.

Das Aston Martin Team schloss die Formel-1-WM im vergangenen Jahr auf dem fünften Platz der Konstrukteurswertung ab. Und Mannschaft von Lawrence Stroll belegt auch in dieser Saison zur Sommerpause die fünfte Position.

Allerdings hat das Team in diesem Jahr erst 73 Punkte gesammelt. In der vergangenen Saison hatten Fernando Alonso und Lance Stroll nach 14 ausgetragenen WM-Runden (das Kräftemessen in Imola fand wegen der Flutkatastrophe nicht statt) bereits 217 WM-Zähler auf dem Konto.

Kein Wunder, äusserten sich der ehrgeizige Spanier und sein Teamkollege aus Montreal bereits kritisch über das diesjährige GP-Auto. Und Teamchef Mike Krack kann den Frust der Beiden nachvollziehen, wie er betont. «"Sowohl Lance als auch Fernando sind in dieser Saison bisher hervorragend gefahren, und das in einem Auto, das schwierig zu fahren war», hält er in einem Interview auf der Team-Website fest.

«Wir haben zwei Weltklassefahrer. Wir müssen ihnen ein besseres Auto geben – und das werden wir, denn wir haben ein Weltklasseteam. Wenn wir Lance und Fernando das nötige Rüstzeug geben, werden sie ihre Leistung bringen», ist der Luxemburger überzeugt.

Krack beteuert: «Wir haben ein paar frustrierende Monate hinter uns, und sowohl Lance als auch Fernando haben diesen Frust von Zeit zu Zeit öffentlich gezeigt. Das macht mir nichts aus, aber ich denke, wir müssen sie schützen.»

Denn die Fahrer seien auch nur Menschen, die im Eifer des Gefechts, gleich nach dem Aussteigen ihre Statements abgeben müssen. «Das Mikrophon ist immer dabei, sie sind immer exponiert, und ich denke, es ist unsere Aufgabe, sie dann zu beschützen», stellt der 52-Jährige klar.

Auch der Teamchef selbst äussert sich kritisch: «Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin –und ich denke, wir sollten alle ehrlich zu uns selbst sein – haben wir mehr erwartet. Wir wussten, dass wir einen gewissen Rückstand haben und wie schwierig es ist, diesen aufzuholen. Das ist uns noch nicht gelungen, und solange wir das nicht geschafft haben, können wir nicht zufrieden sein.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0