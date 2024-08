Eddie Jordan: «Hamilton bei Ferrari – so wird das»

​Der langjährige Rennstallbesitzer Eddie Jordan (76) ist bekannt für kontroverse Aussagen zum GP-Sport. Im Podcast «Formula for Success» redet der Ire über den kommenden Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton.

Eddie Jordan, der inzwischen 76-Jährige aus Dublin, von 1991 bis 2005 als Rennstallbesitzer in der Königsklasse, hat in der jüngsten Ausgabe des Podcasts «Formula for Success» auch über Mercedes-Star Lewis Hamilton gesprochen, der 2025 für Ferrari antreten wird.

Eddie Jordan hat bebachtet, wie Hamilton zu seinem neunten Silverstone-Sieg geflogen ist und in Belgien als Zweiter hinter George Russell ins Ziel kam. Daraus wurde dann für Lewis der 105. GP-Sieg weil Russell wegen untergewichtigen Fahrzeugs aus der Wertung genommen werden musste.

Eddie Jordan blickt voraus: «Ferrari kann nächstes Jahr wieder ganz vorne mitmischen. Und ich bin überzeugt – die Italiener sind überglücklich, einen Lewis Hamilton zu erleben, der zu seiner früheren Form zurückgefunden hat.»



«Ich sehe einen Hamilton, der wieder voll bei der Musik ist. Und ich halte ihn für fähig, in der kommenden Saison seinen achten WM-Titel einzufahren.»



Hamilton würde damit schaffen, was seinen langjährigen Pistenrivalen Fernando Alonso und Sebastian Vettel verwehrt geblieben ist – Weltmeister zu werden mit Ferrari.



Die Italiener sind seit Kimi Räikkönen 2007 ohne Fahrer-WM-Titel, den 16. und vorderhand letzten Konstrukteurs-Pokal hat Ferrari in der Saison 2008 gewonnen.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19:57,566 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,647 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,023

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +8,700

05. Lando Norris (GB), McLaren, +9,324

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +19,269

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +42,669

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,437

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +52,026

10. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +54,400

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:02,485 min

12. Alex Albon (T), Williams, +1:03,125

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:03,839

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,105

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:10,112

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:16,211

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:25,531

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:28,307

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Hydraulik

Disqualifiziert

George Russell (GB), Mercedes (Sieger, Fahrzeug untergewichtig)





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0