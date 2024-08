Charles Leclerc: Kampfansage an Lewis Hamilton 05.08.2024 - 19:14 Von Vanessa Georgoulas

© Ferrari Charles Leclerc weiss, dass er sich ganz auf sich konzentrieren muss, wenn er sich im nächsten Jahr gegen seinen neuen Teamkollegen Lewis Hamilton behaupten will

Ferrari-Star Charles Leclerc bekommt im nächsten Jahr Lewis Hamilton als neuen Teamkollegen. Der Monegasse will die Gelegenheit nutzen und zeigen, was er kann. Rücksicht will er keine nehmen, betont er.