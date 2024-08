Fred Vasseur (Ferrari): Motivieren statt kritisieren

Die zweite Saison von Fred Vasseur als Teamchef bei Ferrari hat Halbzeit. Der Franzose erklärt seinen Führungsstil – und warum er eher jemand ist, der verbessern will, als einer, der aufs Positive blickt.

Seit Januar 2023 ist Fred Vasseur Teamchef bei Ferrari. Gegenüber formula1.com spricht er über seinen Führungsstil – und erklärt, warum Gelassenheit bei seiner Arbeit mit der Scuderia eine zentrale Rolle spielt.

Der Franzose, der vor seinem Amtsantritt bei der Scuderia Teamchef bei Alfa Romeo Sauber war, gilt als ein Leader, der nicht überreagiert, weder im Sieg, noch in der Niederlage überschwänglich wird. Diese Gelassenheit scheint dem Team gutzutun.

Vasseur: «In meinem Job geht es mehr darum, nicht alles zu kritisieren, sondern sie zu motivieren oder zumindest zu versuchen, sie zu motivieren. Meine Aufgabe ist es manchmal eher, bei allem, ob positiv oder negativ, ruhig zu bleiben.»

Das spiegelt sich auch in Vasseurs Reaktionen am Kommandostand und in Interviews wider.

Der Franzose charakterisiert sich selbst: «Man hat Leute, die auf das Positive blicken können und andere, die auf das schauen, was verbessert werden muss. Ich gehöre eher in die zweite Kategorie. Ich verschwende keine Energie darauf, jeden Morgen zu fragen, ob wir glücklich sind mit dem, was wir getan haben.» Nicht hinterfragen, sondern lieber machen also.

Die Zielsetzung ist für ihn klar: «Die Reaktion auf alles ist immer, sich zu steigern, zuerst intern, aber auch extern. Das Wichtigste ist es, sich auf seine Schwächen zu konzentrieren und zu versuchen, sich konstant zu verbessern.»

Vasseur über seinen Umgang mit Rückschlägen: «Man braucht manchmal eine gewisse Frustration, wenn es nicht gut läuft, weil es der beste Anstoß ist, zurückzukommen. Es muss unter Kontrolle bleiben. Wir hatten vier harte Wochenenden.» Gemeint sind Montreal, Barcelona, Spielberg und Silverstone. «Die Stimmung im Team war nicht gut, weil es nicht so lief, wie wir es gerne gehabt hätten. Aber es hatte etwas Positives, zu versuchen, ranzukommen und zu verstehen warum es passiert ist und es zu verbessern.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0