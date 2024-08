McLaren-Star Oscar Piastri: So gut wie Lando Norris?

Formel-1-Veteran Jacques Villeneuve glaubt, dass Oscar Piastri die gleichen fahrerischen Qualitäten wie sein McLaren-Teamkollege Lando Norris aufweist. Doch sein Bestes habe der Australier noch nicht gezeigt, betont er.

Der Blick auf die WM-Tabelle zeigt: In den bisherigen 14 WM-Runden war Lando Norris klar der bessere der beiden McLaren-Piloten. Der Brite, der aktuell seine sechste Formel-1-Saison bestreitet, sammelte in diesem Jahr bereits acht Podestplätze. In Miami feierte er seinen ersten GP-Sieg, fünf Mal stand er als Zweiter auf dem Treppchen, zwei Rennen beendete er als Dritter. Mit 199 WM-Zählern belegt er den zweiten Tabellen-Zwischenrang.

Sein Teamkollege Oscar Piastri absolviert erst sein zweites Formel-1-Jahr. Und auch er konnte seinen ersten GP-Sieg bereits feiern: Vor den Toren von Budapest kreuzte er auf dem Hungaroring die Ziellinie vor allen anderen Fahrern. Drei weitere Male schaffte er es auf den zweiten Platz – in Monte Carlo, auf dem Red Bull Ring und zuletzt in Belgien war er im GP der Zweitbeste.

Viele schätzen die Leistung des jungen Australiers denn auch hoch ein, so etwa Jacques Villeneuve. Der Weltmeister von 1997, der in seiner Karriere elf Grand-Prix-Siege einfahren konnte, sagt im Interview auf «instantcasino.com»: «Oscar hinterlässt immer den Eindruck, als würde er nahe dran sein, Lando zu schlagen, doch am Ende landet er hinter ihm.»

«Das liegt manchmal an der Team-Strategie, manchmal hat das aber auch andere Gründe», erklärt der Kanadier, der bekannt dafür ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. «Abgesehen von Monte Carlo war er bei jedem Wochenende auf Augenhöhe mit Lando und fiel dann zurück. Ich denke nicht, dass wir bereits das Beste von ihm gesehen haben. Aber ich erwarte, dass er die gleichen fahrerischen Qualitäten an den Tag legt, wie es Lando tut.»

Da Norris aber noch vor ihm liege, spiele der Brite im Team die erste Geige. «Oscar kann das nur ändern, wenn er Lando besieg und das Team seine Prioritäten ändert. Red Bull Racing würde Sergio Pérez auch nicht bevorzugt behandeln, und genauso ist die Situation bei McLaren», ist sich Villeneuve sicher.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0