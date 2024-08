Charles Leclerc: «Konzentriere mich nur darauf»

Ferrari-Star Charles Leclerc hat ein klares Ziel vor Augen: Der 26-Jährige aus Monte Carlo will mit dem ältesten GP-Rennstall der Welt die WM-Krone erobern. Und er verrät, wie er das erreichen will.

Charles Leclerc stieg 2018 in die Formel 1 auf, nachdem er sich zuvor erst als Rookie den Titel in der GP3-Serie (heute Formel 3) und im darauffolgenden Jahr den Gesamtsieg in seiner ersten Formel-2-Saison gesichert hatte. Der Monegasse verbrachte ein Lehrjahr beim Alfa Romeo-Sauber-Team, das er nach zehn Punktefahrten in 21 Rennen auf dem 13. Platz abschloss.

Danach wurde er gleich ins Ferrari-Team befördert, mit dem er im ersten Jahr seine ersten beiden GP-Siege auf dem anspruchsvollen Circuit de Spa-Francorchamps und beim darauffolgenden GP auf der Highspeed-Piste von Monza feierte. Danach folgten zwei Jahre ohne weitere Siege, bevor er 2022 drei weitere Male gewann: In Bahrain, Australien und Österreich triumphierte er in Rot. Es war seine bisher beste Formel-1-Saison, die er mit dem zweiten WM-Rang krönte.

fIm vergangenen Jahr stand er zwar sechs Mal auf dem Treppchen, allerdings nie als Sieger. Nachdem er WM-Fünfter geworden war, nahm er sich für die aktuelle Saison vor, wieder im Spitzenkampf mitzumischen. Und an diesem Ziel hat sich auch nichts geändert, obwohl er von den 14 bisherigen WM-Runden nur das Heimspiel in Monte Carlo für sich entscheiden konnte.

Der aktuelle WM-Dritte macht auch kein Geheimnis aus seinen Ambitionen, im Gespräch mit dem Magazin «Gentleman’s Journal» stellte er etwa klar: «Mein Ziel ist es, Formel-1-Champion zu werden, und zwar gemeinsam mit Ferrari. Ich will dieses nur mit diesem Team erreichen, deshalb konzentriere ich mich nur darauf.»

Der 26-Jährige aus Monte Carlo gestand: «Ich habe nie erwartet, dass ich eines Tages da sein werde, wo ich jetzt bin. Mein Vater hat mich immer daran erinnert, wie schwierig und unwahrscheinlich es ist, in die Formel 1 aufzusteigen. Auch wenn du talentiert bist, denn dazu ist mehr nötig. Es gibt viele aufstrebende Talente auf der ganzen Welt, und du brauchst auch etwas Glück, um zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.»

«Du brauchst auch die richtigen Leute, die dir helfen, und ich hatte das Glück, schon früh von Ferrari unterstützt zu werden, und meinen Manager zu haben, der mir half, da hinzukommen, wo ich jetzt bin», erklärte Leclerc, der weiss, was es braucht, um sich gegen die starke Konkurrenz in der Königsklasse zu behaupten: «In der Formel 1 sind 19 andere Fahrer unterwegs, die unglaublich talentiert sind. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist letztlich, wie hart du dafür arbeitest, um an die Spitze zu kommen.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0