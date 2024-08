Lewis Hamilton: «Damit haben wir nicht gerechnet»

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist überzeugt: Auch nach der Sommerpause geht es in der WM spannend weiter. Denn die Fahrer von Red Bull Racing, McLaren, Mercedes und Ferrari haben Chancen auf den Sieg.

In diesem Jahr werden die GP-Fans mit einem WM-Spitzenkampf belohnt, der so spannend wie schon lange nicht mehr ausfällt. In den ersten 14 WM-Runden konnten sieben verschiedene Fahrer vom Siegertreppchen strahlen. Max Verstappen eroberte mit sieben GP-Siegen mehr Triumphe als die Konkurrenz.

Aber auch Lewis Hamilton, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lando Norris und Oscar Piastri konnten bereits den ersten Platz feiern. Der siebenfache Champion war zuletzt der erfolgreichste aller aktuellen GP-Stars, er siegte in seinem Heimrennen auf dem Silverstone Circuit und erbte auch in Belgien den ersten Platz von seinem Teamkollegen Russell, der als Erster ins Ziel kam, drei Stunden später wegen eines zu leichten Autos aber disqualifiziert wurde.

Hamilton ist sich denn auch sicher, dass die Saison 2024 spannend bleibt. Der Mercedes-Pilot, der das Werksteam der Sternmarke nach diesem Jahr in Richtung Ferrari verlassen wird, schwärmte vor der Sommerpause: «Es ist für den Sport wirklich fantastisch, dass der Kampf in der Team- und Fahrerwertung relativ eng ist. Es kämpfen wirklich erstklassige Fahrer an der Spitze.»

Und der 105-fache GP-Sieger gestand: «So, wie wir in die Saison gestartet sind, haben wir nicht erwartet, dass wir zu diesem Zeitpunkt der Saison mit den McLaren-Jungs oder den Red Bull Racing-Piloten kämpfen können.» Und er betonte: «Es wird sicher auch nach der Sommerpause eine höllisch gute Saison werden.»

Seine Titelchancen schätzt der 39-jährige Brite aber bescheiden ein. Auf die Frage, ob er und sein Team ein Überraschungskandidat im Titelkampf werden könne, erklärte er: «Nein, das wäre etwas zu optimistisch. Aber wenn wir es schaffen, etwas besser in die Wochenenden zu starten, können wir hoffentlich so weitermachen. Allerdings war McLaren in Belgien sehr stark, wir waren zu Rennbeginn einfach etwas weiter vorn. Aber ja, wir müssen einfach weiter Gas geben.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0