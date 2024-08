Formel-1-Karriere: Europa ist das Mass aller Dinge

Für den früheren Formel-1-Star Juan Pablo Montoya steht fest: Wer davon träumt, in der Vierrad-Königsklasse mitzukämpfen, sollte sein Talent in den europäischen Nachwuchsklassen unter Beweis stellen.

Viele junge Rennfahrer träumen davon, eines Tages auf der grossen Formel-1-Bühne zu stehen und ihr Können gegen 19 der besten Piloten der Welt unter Beweis zu stellen. Nur wenige können sich diesen Traum erfüllen, und die meisten schaffen dies, nachdem sie sich in den europäischen Formelsport-Klassen durchgesetzt haben.

Das weiss auch Juan Pablo Montoya, der in 94 GP-Teilnahmen vier Formel-1-Siege geschafft hat und insgesamt 30 Mal auf dem Podest stand. Der Kolumbianer, dessen Sohn Sebastián nun selbst versucht, einen Weg in die Formel 1 zu finden, indem er in der Formel 3 mitkämpft, sagt im «GPBlog»-Gespräch: «Wenn du irgendwo auf dieser Welt im Formelauto Rennen fahren willst, ist es wichtig, den europäischen Weg gegangen zu sein.»

«Ich denke, das Niveau ist hier viel höher und alles ist viel ausgereifter. Wenn du es schaffst, dich in Europa zu beweisen, dann wird dir das überall gelingen», ist sich der 48-Jährige aus Bogotá sicher. Und er betont: «Es gibt zwei Optionen: Entweder stellst du dich richtig gut an, und du bekommst eine Chance in der Formel 1, oder deine Performance ist nicht gut genug, und du musst dich nach einer Alternative umsehen.»

Montoya ist auch klar, dass eine gute Performance alleine manchmal nicht ausreicht. Er mahnt: «Selbst wenn du eine starke Leistung zeigst, kann es sein, dass sich keine Chance in der Formel 1 ergibt, und dann musst du auch etwas anderes finden. An einem gewissen Punkt entscheidet sich das.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0