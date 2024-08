GP der Niederlande im TV: So wird das Wetter

Motorsport in den Dünen: Die Strecke in Zandvoort liegt direkt an der Nordsee und führt durch die Dünen

Mit dem Grand Prix der Niederlande endet die Sommerpause der Formel 1. Die Wettervorhersage verspricht ein abwechslungsreiches Wochenende: Von Sonne über Regen ist alles dabei – inklusive starker Böen.

Die Sommerferien sind vorbei!

Die Formel 1 kehrt aus der dreiwöchigen Sommerpause zurück. Vier Wochen nach dem Großen Preis von Belgien in Spa geht es am Wochenende weiter mit dem Großen Preis der Niederlande in Zandvoort bei Amsterdam.

Die Wettervorhersage verspricht Stand Anfang der Woche mäßige Temperaturen und viele Wolken. Zum Rennen wird Sonne erwartet. Dennoch ist die Lehre aus den vergangenen Jahren: Auf der Strecke direkt an der Nordsee ist das Wetter wankelmütig, verändert sich durch die oft steife Küstenbrise manchmal im Minutentakt.

Die Prognose im Detail: Zum Medientag am Donnerstag und dem große Wiedersehen von Fahrern und Teams ist es größtenteils bewölkt, während am Nachmittag aber die Sonne ein wenig durch den wolkenverschleierten Himmel durchkommen soll.

Am Freitag zu den ersten beiden Trainings sind Bewölkung und um die 20 Grad angesagt. Achtung aber vor dem Wind! Mit einer Windstärke von 40 km/h und Böen bis zu 60 km/h kann es schon mal schnell das Steuer verreißen.

Am Qualifying-Samstag nimmt der Wind dann leicht ab (30 km/h mit Böen bis zu 45 km/h). Am Nachmittag soll es bewölkt sein, abends dann aber leicht regnen.

Am Rennsonntag ist Stand jetzt Sonnenschein bei 17 Grad angesagt.

Großer Preis der Niederlande im TV:

