Zandvoort-Training: Robert Shwartzman für Bottas

Im ersten Training vor dem Großen Preis der Niederlande macht Sauber-Pilot Valtteri Bottas Pause und überlässt seinen Boliden dem Ferrari-Nachwuchsfahrer Robert Shwartzman, der für die 60-Minuten-Session übernimmt.

Verlängerte Sommerpause für Valtteri Bottas – zumindest für die Verpflichtungen auf der Strecke.

Das Sauber-Team teilte vor dem Rennen in Zandvoort in den Niederlanden mit, dass Robert Shwartzman den Finnen im ersten Training ersetzen wird. Bottas hat somit 60 Minuten länger Ferien – auch wenn er natürlich schon am Donnerstag zu den Medienverpflichtungen in die Niederlande reisen wird und auch während Shwartzmans Session an der Strecke sein wird.

Das Shwartzman-Training findet im Rahmen der verpflichtenden Sessions für junge Fahrer statt. Der israelisch-russische Pilot ist Teil des Ferrari-Kaders. Laut Mitteilung von Sauber heißt es, man arbeite wie auch schon in der Vergangenheit mit Ferrari zusammen, um jungen Talenten eine Chance im Training zu geben. Sauber ist Motorenkunde von Ferrari.

Erstaunlich ist die Wahl von Shwartzman dennoch. In der eigenen Akademie hat Sauber nämlich mit unter anderem Théo Pourchaire (Formel-2-Meister 2023) und Zane Maloney (aktuell Formel 2) ebenfalls zwei Piloten, die sich sicherlich Hoffnungen auf 60 Minuten im Sauber-Boliden gemacht haben.

Für Shwartzman, der 2020 zusammen mit Mick Schumacher für Prema in der Formel 2 fuhr, wird es die fünfte Ausfahrt im Formel-1-Boliden. Bereits viermal fuhr er als dritter Fahrer den Ferrari: 2022 in den USA und Abu Dhabi, 2023 in Abu Dhabi und wie am kommenden Wochenende in den Niederlanden. Aktuell fährt Shwartzman in der Langstrecken-WM für AF Corse.

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0