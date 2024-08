Ricciardo: Vor einem Jahr Handbruch in Zandvoort

Vor einem Jahr brach sich Daniel Ricciardo in Zandvoort im zweiten freien Training vorm GP der Niederlande die Hand – nur kurz nach seinem Formel-1-Comeback. Er verpasste fünf Rennen wegen der Verletzung.

Ein Jahr nach seinem Handbruch ist Racing Bulls-Pilot Daniel Ricciardo wieder voll fit – und kehrt auf die Strecke zurück, auf der das Unglück im vorigen Jahr geschah: nach Zandvoort in den Niederlanden.

Ricciardo: «Letztes Jahr ist hier mein Jahr auf den Kopf gestellt worden. Aber bis zum Unfall mit Oscar habe ich die Strecke sehr genossen. Das Auto hat hier großartig funktioniert.»

Was der Australier meint: Vor einem Jahr brach sich Ricciardo in Zandvoort im Training einen Mittelhandknochen, musste operiert werden und fiel mitten in der Saison lange aus. Er verpasste die Rennen in den Niederlanden, Monza, Singapur, Japan und Katar – und das erst kurz nach seinem Formel-1-Comeback.

In Ungarn vor der Sommerpause hatte Ricciardo bei den Racing Bulls, die damals noch Alpha Tauri hießen, von Nyck de Vries übernommen. In Budapest und Spa/Belgien war der eigentlich für 2023 cockpitlose Ricciardo noch am Steuer – bis dann in Zandvoort das Unglück geschah.

Im zweiten Freitagstraining verunfallte der Australier in der Hugenholtz-Kurve (eine der zwei Steilkurven der Strecke). Oscar Piastri im McLaren hatte sich zuvor beim Einlenken in die Kurve verschätzt, drehte sich und landete in der Streckenbegrenzung. Der hinter ihm fahrende Ricciardo wich auf der engen Strecke so gut es ging aus, prallte dadurch aber ebenfalls in die Streckenbegrenzung. Infolge des Einschlags und des Schlags aufs Lenkrad brach er sich einen Knochen in der Mittelhand, musste operiert werden.

Ein Jahr später die Rückkehr nach Zandvoort. Ricciardo: «Ich bin zuversichtlich, dass wir da weitermachen können, wo wir vor der Pause aufgehört haben. Unser Momentum war stark und wir sind definitiv im Kampf um die Punkte dabei.»

Der Australier ist definitiv erholt. Die Sommerpause verbrachte er in der Heimat in Down Under: «Ich habe die Zeit mit Freunden und der Familie verbracht. Ich fühle mich wieder voller Energie, bin fit und gesund. Ich freue mich sehr auf die Rückkehr nach Zandvoort.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0