Oscar Piastri erklärt: So brach er sich die Rippe

McLaren-Talent Oscar Piastri offenbarte in der Sommerpause, dass er mit einer gebrochenen Rippe unterwegs gewesen war. Der Australier erklärte im Fahrerlager von Zandvoort, wie er sich die Verletzung zugezogen hatte.

Auf der Social-Media-Plattform «Instagram» verriet Oscar Piastri, dass er vor der Sommerpause mit einer gebrochenen Rippe zu kämpfen hatte. Der junge McLaren-Star schrieb: «Der erste Teil der Saison ist durch, erster GP-Sieg und erster gebrochener Knochen. Die Rippen freuen sich über die Sommerpause.» Dazu zeigte er eine Röntgenaufnahme, auf der ein Bruch bei der sechsten Rippe zu sehen ist.

In Zandvoort sprach der Australier über seine Verletzung. Er sagte, diese sei einfach beim Fahren entstanden. Und er scherzte: «Wir haben einfach zu viel Abtrieb am Auto, kann man sagen. Aber nein, es passierte beim Fahren. Wir machen den Sitz ja vor dem Start der Saison und manchmal passt dieser nicht ganz, was auf einigen Strecken nicht erkennbar ist.»

«Aber ich denke, in Barcelona, Österreich und Silverstone sind wir auf Strecken unterwegs, die ziemlich anspruchsvoll für uns sind. Es gab da einen Druckpunkt, und meine Rippe brach, aber nun ist alles wieder gut. Wir haben auch den Sitz gewechselt und damit das Problem aus der Welt geschafft, es ist also alles wieder gut», erzählte Piastri weiter.

Über den Zeitpunkt seiner Verletzung sagte der 23-Jährige: «Die Röntgenaufnahme wurde am Tag nach dem Rennen in Silverstone gemacht, aber der Bruch geschah sicherlich vor jenem Rennen. Ich würde sagen, ich war drei Rennen mit dieser Verletzung unterwegs, die sich irgendwann um Österreich ereignet haben muss. Wahrscheinlich war ich schon in Barcelona angeschlagen, und dann kam Österreich und dann wurde es ziemlich schmerzhaft. In Silverstone hatte ich dann ein paar wirklich harte Tage, danach wurde es langsam besser.»

Sein Training habe die Verletzung aber nicht so stark beeinflusst, beteuerte Piastri. «Wir haben dann herausgefunden, was wir am Sitz ändern müssen und danach wurde es gleich besser, schon in Budapest und Spa hatte ich weniger Mühe. Es wurde auch nicht schlimmer, deshalb denke ich, dass wir die richtigen Massnahmen unternommen und das Problem gelöst haben.»

WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 277 Punkte

02. Norris 199

03. Leclerc 177

04. Piastri 167

05. Sainz 162

06. Hamilton 150

07. Pérez 131

08. Russell 116

09. Alonso 49

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 408 Punkte

02. McLaren 366

03. Ferrari 345

04. Mercedes 266

05. Aston Martin 73

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 11

09. Williams 4

10. Sauber 0