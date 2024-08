Andrea Stella (McLaren): Keine Extrawurst für Norris

​McLaren-Fahrer Lando Norris ist WM-Zweiter und aussichtsreichster Verfolger von Max Verstappen. Aber McLaren scheut sich davor, ganz auf Norris zu setzen und Osciar Piastri zurückzupfeifen.

Lando Norris hat die besten Chancen, Max Verstappen die WM-Führung abzunehmen, jedenfalls mathematisch: Der 24-jährige Engländer ist WM-Zweiter, mit 78 Punkten Rückstand auf den dreifachen Formel-1-Weltmeister. Max steht bei 277 Punkten, Norris bei 199. Ungarn-GP-Sieger Oscar Piastri liegt gegenwärtig auf dem vierten Zwischenrang, mit 167 Punkten.

McLaren-CEO Zak Brown hat klargemacht: «Wir sind noch im Rennen um beide Titel.» Im Konstrukteurs-Pokal beträgt der Rückstand von McLaren auf Red Bull Racing 42 Punkte, doch weil Sergio Pérez schwächelt, haben Norris/Piastri gute Aussichten, RBR die Führung abspenstig zu machen.

Aber was ist mit der Fahrer-WM? Schon in Ungarn, als McLaren Leader Norris zu Gunsten von Piastri zur Seite orderte, wurden Stimmen laut – sollten die Engländer nicht besser alles auf die Karte Norris setzen?

McLaren-Teamchef Andrea Stella dazu im Fahrerlager der Zandvoort-Rennstrecke: «Wir gehen das Thema Rennsport nicht aus der Perspektive Nummer 1 oder Nummer 2 an. Racing bedeutet für uns Fairness und Integrität.»



«Wir haben noch zehn Rennen vor uns. Wenn Lando ein Wörtchen um den Titel mitreden will, dann muss er auf sehr hohem Niveau fahren, damit ergibt sich seine Position auf der Rennstrecke automatisch. Und wenn er sich diese Position erarbeitet hat, dann werden wir uns in aller Ruhe anschauen, ob es Situationen gibt, in welchen Oscar seinen Stallgefährten unterstützen sollte.»



«Wir machen es uns nicht so einfach zu sagen, gut, wir haben diesen Fahrer als Nummer 1, und dem ordnen wir alles unter. So funktioniert das nicht. Wir müssen das von Fall zu Fall neu einschätzen.»



Lando Norris hat zu diesem Thema festgehalten: «Einen Nummer-1-Status muss ich mir verdienen.»





2. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,702 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,763

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,813

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,961

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,986

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,357

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,374

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,430

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,443

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,550

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,576

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,581

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,630

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,644

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,818

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:11,934

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,061

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,206

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,108

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,296





1. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,322 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,523

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,006

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,074

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,142

06. Alex Albon (T), Williams, 1:13,159

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,230

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,563

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,597

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,965

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,151

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,279

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,306

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,418

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,467

16. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:14,658

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,605

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,796

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,321

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,036