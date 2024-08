Carlos Sainz (19.): «Wie ein Sprint-Wochenende»

Ferrari-Star Carlos Sainz hatte am Trainingsfreitag auf dem Zandvoort Circuit kein Glück. Ein Getriebeproblem kostete wertvolle Streckenzeit. Die Hoffnungen des Spaniers liegen nun auf dem dritten freien Training.

Das erste freie Training in Zandvoort wurde weitgehend vom Wetter bestimmt. Regen und starke Windböen sorgten dafür, dass die GP-Stars kaum brauchbare Runden drehen konnten, entsprechend fleissig waren die Fahrer und Teams in der zweiten Session unterwegs. Für Carlos Sainz dauerte das zweite Training allerdings nicht sehr lange, denn er wurde durch die Technik eingebremst.

Hinterher erklärte der Madrilene: «Weil das Wetter so schlecht war, drehte ich nur wenige Runden im FP1, und in der zweiten Session haben natürlich alle versucht, das Verpasste so gut wie möglich nachzuholen. Aber ich hatte ein Getriebeproblem, deshalb habe ich wieder nur wenige Umläufe geschafft.»

«Für mich wird der Samstag also fast wie ein Sprint-Wochenende, denn mir bleibt im Grunde nur ein Training, um auf Touren zu kommen, bevor das Qualifying ansteht», fügte der Ferrari-Star seufzend an. Und er betonte: «Ich muss im dritten Training also gleich von Anfang an sicherstellen, dass ich den nötigen Speed finde, ich hoffe, dass ich dann im Rennen trotzdem eine gute Performance zeigen kann.»

«Wir sind schon etwas im Hintertreffen, es ist natürlich nicht ideal, denn wir hätten beide Autos auf der Strecke gebraucht, da diese Piste nicht zu unseren stärksten Pflastern zählt. Das liegt an den langen Kurven und dem hohen Abtriebsniveau, in dieser Hinsicht ist unser Auto nicht so gut aufgestellt, wenn wir uns mit der Konkurrenz vergleichen. Es wäre gut gewesen, beide Autos da draussen zu haben. Aber wir werden unser Bestes geben, um die verlorene Zeit im dritten Training aufzuholen und die richtige Form fürs Quali und Rennen zu finden», ergänzte Sainz.

2. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,702 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,763

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,813

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,961

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,986

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,357

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,374

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,430

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,443

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,550

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,576

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,581

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,630

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,644

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,818

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:11,934

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,061

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,206

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,108

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,296





1. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,322 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,523

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,006

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,074

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,142

06. Alex Albon (T), Williams, 1:13,159

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,230

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,563

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,597

10. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,965

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,151

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,279

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,306

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,418

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,467

16. Robert Shwartzman (IL), Sauber, 1:14,658

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,605

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,796

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,321

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,036