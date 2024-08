Lewis Hamilton (3.): «Da ist noch Luft nach oben»

Mercedes-Star Lewis Hamilton beendete den Trainingsfreitag in Zandvoort als Drittschnellster. Entsprechend zufrieden ist der siebenfache Weltmeister mit dem Auftakt. Er weiss aber auch: Da geht noch mehr.

Das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton darf sich Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis in Zandvoort machen. Auf dem niederländischen Rundkurs gab der jüngere der beiden Sternfahrer das Tempo vor, sein Teamkollege blieb am Ende des Tages 0,111 sec langsamer und belegte damit den dritten Platz auf der Zeitenliste.

Hamilton, der bereits die erste Session auf der dritten Position beendet hatte, fasste nach getaner Arbeit zusammen: «Ich fühle mich ganz gut und das war auch kein schlechter Start ins Wochenende. Das ist kein Vergleich zum vergangenen Jahr, denn das Auto fühlte sich viel besser an und wir sind bei der Musik.»

«Wir verstehen das Auto nun viel besser, und das macht es einfacher, von Anfang an vorne dabei zu sein. Wir müssen nun nur kleine Anpassungen am Set-up vornehmen statt grosse Änderungen umzusetzen. Das ist sicherlich vielversprechend und bereitet uns auch mehr Freude», fügte der 39-jährige Brite an.

Hamilton ist sich sicher, dass er noch zulegen kann. «Ich habe nicht wirklich das Beste aus den weichen Reifen gemacht, deshalb habe ich das Gefühl, dass da noch Luft nach oben ist. Wir werden nun noch etwas an der Abstimmung arbeiten, aber abgesehen davon lief es ganz gut.»

Die Performance im Renntrimm sei noch schwer einzuschätzen, fügte der aktuelle WM-Sechste an. «Aber wir haben auch die Abstimmung mit Blick aufs Qualifying gewählt, das hat die Performance im Longrun sicherlich beeinflusst. Ob es im Rennen für den Sieg reichen wird, weiss ich nicht, wir sollten aber zumindest in den Top-5 sein», erklärte er mit Blick auf den GP.

