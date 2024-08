Andrea Stella (McLaren): «Eine positive Überraschung»

McLaren-Star Lando Norris schaffte es in Zandvoort vor Max Verstappen ins Ziel. Dass der Vorsprung des Briten so deutlich ausfallen würde, überraschte auch den Traditionsrennstall, wie Teamchef Andrea Stella betonte.

Nach 72 Runden auf dem Zandvoort Circuit betrug der Vorsprung von Sieger Lando Norris auf seinen ersten Verfolger Max Verstappen mehr als 22 Sekunden. Der Brite sicherte sich seinen zweiten GP-Sieg im Heimrennen seines WM-Rivalen aus dem Red Bull Racing Team. Norris’ Stallgefährte Oscar Piastri verpasste das Podest nur knapp, er kam als Vierter über die Ziellinie.

Teamchef Andrea Stella gestand: «Ich würde sagen, es war eine positive Überraschung für uns. Wir hätten das nicht gedacht, als wir nach Zandvoort gekommen sind, denn das war in der Vergangenheit ein eher schwieriges Pflaster für uns. Wir haben also nicht damit gerechnet, im Qualifying eine so starke Performance zeigen zu können und diese dann auch noch im Rennen zu bestätigen.»

«Ich freue mich sehr für das Team und natürlich auch für Lando. Er hat bewiesen, wie konkurrenzfähig er ist. Wir wussten immer, wozu er in der Lage ist. Er war dieses Wochenende fehlerfrei unterwegs. Es ist etwas schade für Oscar, denn er hatte das Potenzial, um aufs Podest zu fahren und Max unter Druck zu setzen. Aber leider steckte er hinter Charles Leclerc fest und konnte nicht überholen», ergänzte der Italiener.

Die Upgrades, die das Team aus Woking dabei hatte, funktionierten wie gewünscht, erklären den grossen Vorsprung aber nicht, betonte Stella: «Der Performance-Vorsprung an diesem Wochenende ist grösser als der Zeitgewinn, den die Upgrades gebracht haben. Ich denke, diese Strecke hat einfach sehr gut zu unserem Auto gepasst und die Upgrades haben sicher auch etwas Performance gebracht, aber ich würde aber nicht sagen, dass die neuen Teile den ganzen Vorsprung ausgemacht haben.»

«Aber dass wir es wieder geschafft haben, Neuerungen ans Auto zu bringen, die das gebracht haben, was wir uns erhofft haben, gibt mir die Gelegenheit, mich nochmals beim ganzen Team für die harte und gute Arbeit zu bedanken, die jeder Einzelne geleistet hat. Es sind weitere Projekte für die nächsten Rennen geplant und das lässt uns mit Spannung auf den letzten Teil der Saison blicken», kündigte der Ingenieur an.

Dass sein Team in der Konstrukteurswertung bis auf 30 WM-Zähler an die Weltmeister-Mannschaft aus Milton Keynes herangekommen ist, freut Stella. Er sagt: «Wir haben schon vor dieser WM-Runde an unsere Chance geglaubt, in der Konstrukteurswertung zu triumphieren, und das tun wir jetzt umso mehr. Wir sprechen hier von Red Bull Racing, einem Team, das sehr dominant ist und sehr gut weiss, was es tut. Es wird also nicht einfach. Aber wir werden unser Bestes geben und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gut es wäre, den Titel in der Team-Wertung zu holen.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0