Nico Hülkenberg (11./Haas): Strategie nicht richtig

Auf Platz 11 fährt Nico Hülkenberg erneut knapp an den Punkten vorbei. Der Deutsche analysiert, dass die Strategie des Haas-Teams nicht ganz richtig war. Mit einer anderen Herangehensweise wären Punkte drin gewesen.

Mit Platz 11 schrammte Nico Hülkenberg in Zandvoort mal wieder knapp an den Punkten vorbei. So knapp und doch punktlos – das passiert dem Deutschen häufiger. Es ist bereits Hülkenbergs sechster Platz 11 in der laufenden Saison. Passend: Auch in der Fahrer-WM steht er auf Rang 11.

Der Haas-Pilot war von Rang 12 ins Rennen gestartet, machte also insgesamt eine Position gut. Lange war der Deutsche sogar auf Punktekurs, konnte sich aber langfristig nicht gegen Fernando Alonso im Aston Martin und Pierre Gasly im Alpine behaupten.

Hülkenberg sagte nach dem Rennen: «Ich fühle mich gerade ein wenig enttäuscht. An einem sehr schwierigen Wochenende haben wir es aber tatsächlich geschafft, zwei wichtige Sessions zu drehen. Für einen Großteil des Rennens sah es sehr vielversprechend aus. Aber ich glaube nicht, dass wir die richtige Strategie hatten, oder wir waren vielleicht zu aggressiv beim Boxenstopp. Aber um das genauer zu verstehen, muss ich es mir noch mal angucken.»

Er erklärt: «Am Ende hatten Pierre und Fernando viel frischere Reifen, sodass ich nicht mehr kontern konnte. Es ist schade, denn heute wäre vielleicht der eine oder andere Punkt möglich gewesen, aber insgesamt war es gut nach einem schwierigen Wochenende.»

Sein Teamchef Ayao Komatsu sagt: «Nico hatte ein sehr gutes Rennen. Das Wochenende ging für ihn nicht besonders gut los, das hat dann zu einem schlechten Qualifying geführt. Aber von seiner Startposition auf Platz 12 an hatte er ein starkes Rennen.»

Der japanische Ingenieur erkennt an: «Wir haben unsere Strategie nicht sehr gut umgesetzt, haben bestimmte Grundlagen nicht gut umgesetzt. Ich denke, wir hätten um Platz 9 oder 10 kämpfen können, wenn wir das Rennen besser umgesetzt hätten.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0