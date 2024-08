Christian Horner: «McLaren war in einer anderen Liga»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen musste sich im Heimspiel in Zandvoort mit dem zweiten Platz begnügen. Teamchef Christian Horner gestand nach dem Fallen der Zielflagge: Der Sieg lag ausser Reichweite.

Das Red Bull Racing Team musste sich in Zandvoort mit den Plätzen 2 und 6 von Max Verstappen und Sergio Pérez begnügen und den Sieg Lando Norris überlassen. Dessen McLaren Team sammelte dank des Triumphes und des vierten Platzes von Oscar Piastri 38 WM-Zähler und verkürzte damit den Rückstand in der Konstrukteurswertung auf die Spitzenreiter-Mannschaft aus Milton Keynes auf 30 Punkte.

In der Fahrer-Wertung ist das Polster von Verstappen auf Norris noch etwas dicker, der dreifache Weltmeister hat auch nach dem Heimspiel noch 70 Punkte Vorsprung auf den Briten. Das weiss auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner, der nach dem Grand Prix auf der niederländischen Strecke festhielt: «Gratulation an Lando und McLaren, sie waren diesmal in einer anderen Liga unterwegs.»

«Wir haben getan, was wir tun konnten, Max hat den zweiten Startplatz genutzt, um in Führung zu gehen, aber das Tempo von Lando und McLaren war einfach zu stark, um vorne zu bleiben», analysierte der Brite, der sich tröstete: «Ich denke, wir haben dieses Wochenende viele wertvolle Erkenntnisse gesammelt und mit dem zweiten Platz von Max gute Schadensbegrenzung betrieben.»

Auch für die Leistung von Verstappens Stallgefährten Sergio «Checo» Pérez gab es Lob vom Teamchef: «Checo hat eine solide Leistung abgeliefert. Wenn man sich sein Tempo anschaut, war er gut unterwegs, vor allem in der zweiten Rennhälfte war er stark unterwegs, was natürlich positiv ist.»

Mit Blick auf die WM-Wertung räumte Horner aber auch ein: «Wenn man sich den Speed von McLaren anschaut, ist nichts gesichert. Der Vorsprung von Max in der Fahrer-Wertung ist noch komfortabel, aber in der Konstrukteurswertung sind sie wieder ein ganzes Stück nähergerückt. Deshalb ist es wichtig, dass wir eine Antwort auf ihre Leistung finden. Und ich bin zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0