Fred Vasseur: «Leclerc hat den Podestplatz verdient»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur war nach dem GP in Zandvoort zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge Charles Leclerc und Carlos Sainz. Der Monegasse schaffte es als Dritter aufs Podest, der Spanier wurde Fünfter.

Das Ferrari-Team erwartete nach einem enttäuschenden Qualifying einen schwierigen Grand Prix in Zandvoort, doch die Mannschaft aus Maranello erlebte am Rennsonntag eine positive Überraschung. Charles Leclerc, der im Abschlusstraining noch neun Zehntel Rückstand auf Polesetter Lando Norris hatte und mit Startplatz 6 Vorlieb nehmen musste, schaffte es als Dritter aufs Treppchen.

Sein Teamkollege Carlos Sainz hatte auch Grund zur Freude, denn nachdem er im zweiten Training durch ein Getriebeproblem wichtige Streckenzeit eingebüsst hatte und im Qualifying bereits vor dem Top-10-Stechen ausgeschieden war, fuhr – wegen der Disqualifikation von Alex Albon – von Position 10 los und kreuzte die Ziellinie als Fünfter.

Teamchef Fred Vasseur freute sich: «Wir waren nicht sehr optimistisch, als wir nach Zandvoort gereist sind, doch das Rennen lief für beide Fahrer sehr gut. Beide kamen beim Start gut weg, die Strategie ging bei beiden Auf und auch die Boxenstopps verliefen erfreulich. Auch das Reifenmanagement war bei beiden Autos gut.»

«Charles konnte Oscar Piastri hinter sich halten, er hat den Podestplatz verdient. Wir müssen das anerkennen und uns über die positiven Aspekte freuen, auch wenn Lando Norris sehr weit voraus war und wir natürlich Siege einfahren und uns nicht mit dem dritten Platz begnügen wollen», erklärte der Franzose gleichzeitig.

«Bereits am Freitag zeigte sich, dass wir auf gebrauchten Reifen besser unterwegs waren als auf neuen Walzen», ergänzte Vasseur. «Insgesamt war es also ein gutes Wochenende, und darauf müssen wir aufbauen. Es stehen noch neun weitere GP-Wochenenden auf dem Programm, und einige der Strecken, die noch kommen, passen besser zu den Stärken unseres Autos als andere. Wir müssen schauen, was das Update bringen wird, das bald kommen soll, und dieser Rennsonntag war sicherlich gut für die Moral des Teams. Wir werden nun den Podestplatz feiern und ab Montag werden wir uns auf das nächste Rennen in Monza konzentrieren.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0