Oscar Piastri (4.): «Nicht mein bestes Wochenende»

Während McLaren-Star Lando Norris den GP in Zandvoort für sich entscheiden konnte, musste sich Oscar Piastri mit dem vierten Platz begnügen. Der ehrgeizige Australier übte sich nach dem Rennen in Selbstkritik.

Für Oscar Piastri verlief bereits das Qualifying in Zandvoort nicht nach Wunsch. Der McLaren-Star blieb als es im Abschlusstraining darauf ankam knapp eine halbe Sekunde langsamer als sein Teamkollege Lando Norris, der sich die Pole gesichert hatte. Auch im Rennen kam Piastri nicht nach vorne, er steckte hinter Charles Leclerc fest und kam am Ende als Vierter ins Ziel, während Norris das Rennen gewinnen konnte.

Der Australier wurde im «F1TV»-Interview gefragt, ob er sich einen frühen Boxenstopp gewünscht hätte, um an den Gegnern vorbeizukommen – so wie es Ferrari mit Charles Leclerc gemacht hatte. «Rückblickend betrachtet hätte das Sinn gemacht. Aber es war ziemlich aggressiv von Ferrari, so früh an die Box zu kommen», winkte er ab.

«Was wir danach taten, war das Richtige. George Russell bog dann an die Box ab und ich konnte frei fahren, darauf hatten wir auch gehofft. Das ist ziemlich gut aufgegangen, leider hat es nicht ganz gereicht, um an Charles vorbeizukommen. Ich denke, das Rennen hätte ganz anders ausgesehen, wenn ich es geschafft hätte, ihn zu überholen. Aber es reichte einfach nicht», schilderte er gewohnt ruhig.

Und Piastri betonte: «Das Qualifying sah bis zur letzten Runde gut aus. Lando hat eine super Runde gedreht, ich selbst habe hingegen nicht das Beste herausgeholt. Man sieht, dass ich da und dort eine halbe Zehntel habe liegen lassen, und dass summiert sich dann schnell. Das war einfach nicht mein bestes Wochenende, deshalb werde ich versuchen, es das nächste Mal besser hinzubekommen.»

«Es sind immer noch solide 12 Punkte, die ich sammeln konnte. Aber es hätten mehr sein müssen, wenn man sich die Performance des Autos anschaut», sprach der 23-Jährige Klartext. Zum nächsten Kräftemessen in Monza sagte er: «Ich denke, auch diese Piste sollte zu unserem Auto passen. Wir fürchten keine Strecken mehr, wie wir es im vergangenen Jahr noch getan haben. Ich freue mich darauf, auch wenn ich damit rechne, dass Ferrari stärker als hier sein wird. Ich glaube, wir werden auch ziemlich stark sein, dennoch erwarte ich ein hart umkämpftes Wochenende.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0