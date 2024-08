Mercedes: Lewis Hamilton 8., Kimi Antonelli in Monza!

​In Belgien kamen die Mercedes auf den Rängen 1 und 2 ins Ziel, in den Niederlanden auf den Plätzen 7 und 8. Mercedes bestätigt, dass Kimi Antonelli in Monza fahren wird.

Noch am Abend nach dem WM-Lauf der Niederlande zieht der GP-Tross von Zandvoort weiter nach Monza, und besonders aus italienischer Perspektive wichtig: Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat bestätigt, dass der heute 25. August 18 Jahre jung gewordene Kimi Antonelli auf der italienischen Traditionsstrecke im ersten Training fahren wird: «Ja, es ist wahr, Kimi wird im ersten Training antreten.»

Der Wiener sagt: «Das wird ein sehr emotionaler Moment für uns. Denn wir begleiten ihn schon seit sieben Jahren, als er noch Kartfahrer war. Ein italienischer Fahrer auf dieser grossen italienischen Bahn, dies in einem konkurrenzfähigen Rennwagen, das wird ein fabelhafter Moment, auf den viele Menschen in Italien sehr stolz sein dürfen.»

Noch steht nicht fest, ob Antonelli für Hamilton oder für Russell fahren wird.

Beim Belgien-GP in Spa-Francorchamps kreuzten die Mercedes-Autos von George Russell und Lewis Hamilton auf den ersten zwei Rängen die Ziellinie (auch wenn Russell nachher disqualifiziert werden musste), nun guckten für die Sternfahrer nur die Ränge 7 (Russell) und 8 (Hamilton) heraus.



Der zweifache Saisonsieger Hamilton rückte zum Schluss des Zandvoort-GP immer näher an Russell heran, aber ein Angriff kam nicht: Letztlich spielte es für die Punktebeute von Mercedes auch keine Rolle, wer Siebter oder Achter wird.



Der 105-fache GP-Sieger Hamilton sagt über sein Rennen: «Wir haben am Samstag keinen guten Job gemacht, und heute Morgen habe ich gesagt – ich will versuchen, all dieses Negative ins Positive umzudrehen. Ich wollte angreifen und Spass haben und mal sehen, wohin mich das bringt.»



«Ich konnte dann recht gut vorstossen, mit einigen schönen Überholmanövern. Unsere Reifenstrategie war okay, unser Reifen-Management war auch in Ordnung.»



«Wir werden aber ergründen müssen, wieso es hier nicht so gut gelaufen ist wie an den Wochenenden davor. Wir haben Verbesserungen ans Auto gebracht, die sich nicht so bewährt haben wie erwartet. Ich hoffe, wir sind ab Monza wieder konkurrenzfähiger.»





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0