Max Verstappen nach Zandvoort: Kein Grund zur Panik

​Der Vorsprung von Red Bull Racing und Max Verstappen schmilzt, bei den Konstrukteuren schneller als in der Fahrerwertung. Wie der dreifache Champion die Lage von RBR nach Zandvoort und vor Monza einschätzt.

Die sieglose Phase von Max Verstappen geht weiter: Der WM-Leader ist nun seit dem Grossen Preis von Spanien am 23. Juni ohne GP-Erfolg, fünf Rennen in Folge, das hat es letztmals vor vier Jahren gegeben, im letzten Teil der Saison 2020. Max meint: «Über so etwas mach ich mir keinen Kopf. Wir haben so viele überaus erfolgreiche Jahre haben dürfen, und es gibt zahlreiche sehr gute Fahrer, die noch keinen einzigen Grand Prix gewonnen haben. Da werde ich mich gewiss nicht nach ein paar Rennen ohne Sieg beklagen.»

In der Fahrerwertung liegt Max 70 Punkte vor Miami- und Zandvoort-Sieger Lando Norris, bei den Konstrukteuren ist der Vorsprung von RBR auf 30 Punkte zusammengeschmolzen.

Max hätte liebend gerne seinen niederländischen Fans den vierten Sieg in Folge geschenkt, zumal in seinem 200. Grand Prix, aber es hat nicht sollen sein: Platz 2 hinter seinem Kumpel Norris.

Verstappen schätzt die Lage realistisch ein: «Die Grenzen unseres Autos waren im Rennen die gleichen wie im Training. Und diese Probleme sind derzeit ziemlich schwierig zu lösen. Wir sind zu langsam, und der Reifenverschleiss ist zu hoch. Und das finde ich merkwürdig, denn in der Vergangenheit war der schonende Umgang mit den Walzen eine unserer Stärken. Mit dem Rennwagen ist etwas passiert, das wir besser verstehen müssen. Grundlegend habe ich einfach Mühe mit der Fahrzeugbalance, von vorne his hinten.»

Kurz nach dem Start machten sich die Verstappen-Fans Hoffnungen auf den vierten Sieg in Folge von Max in Zandvoort. Der WM-Leader weiter: «Auch bei mir drehten die Hinterräder am Start ein wenig zu stark durch, aber bei Lando war es schlimmer. Also konnte ich vorbeigehen.»



«Als ich in Führung lag, versuchte ich, meinen Reifen so gut es ging Sorge zu tragen. Aber dann rückte Lando immer näher, und letztlich hatte ich ihm nichts entgegenzusetzen. Als er vorbei war, habe ich mich ganz auf mein Rennen konzentriert und versucht, mein Tempo so einzuteilen, dass ich diesen zweiten Rang ins Ziel bringe.»



Wie geht das nun alles in Monza weiter?



Max: «Wir müssen unsere Schwierigkeiten mit der Fahrzeugbalance auf die Reihe bekommen, das würde uns auch helfen in Sachen Reifenverschleiss. Dieses Verhalten des Autos war nicht so in den ersten Rennen des Jahres, und wir sind uns derzeit nicht im Klaren darüber, woher diese Veränderung kommt. Aber es ist eine Verschlechterung, welche uns auf eine schnelle Runde wehtut und auch im Dauerlauf.»



«Monza wird für uns alle ein Schritt ins Unbekannte sein: frischer Asphalt, andere Randsteine. Aber ungeachtet dessen ist jedem hier klar, dass wir Einiges an Arbeit vor uns haben. Ich sehe keinen Grund zur Panik, aber wir müssen uns verbessern. Wir sehen, dass wir nicht mehr die Schnellsten sind, wir erkennen die Probleme. Nun gilt es, denen auf den Grund zu gehen, und daran arbeiten wir mit Volldampf. Das ist ein gutes Beispiel, das wieder einmal unterstreicht – in der Formel 1 ist nichts einfach.»





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0