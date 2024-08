Franco Colapinto: Alonso-Protegé & Formel-4-Meister

Williams hat Logan Sargeant rausgeworfen und durch Franco Colapinto ersetzt. Der junge Argentinier hängte in den Nachwuchsserien einen aktuellen Formel-1-Fahrer ab und ist ein Schützling von Fernando Alonso.

Dienstagabend wurde offiziell: Williams schmeißt Logan Sargeant nach eine Reihe von Unfällen raus – und befördert Franco Colapinto aus der Formel 2 in die Formel 1. Schon am Wochenende in Monza wird der junge Argentinier, der Teil der Williams Driver Academy ist, in der Königsklasse fahren.

Aber wer ist dieser Franco Colapinto? Seine ersten Schritte nach dem Kartsport machte er in Spanien – und wurde dort von keinem Geringeren als Fernando Alonso entdeckt. Der zweimalige Weltmeister nahm den Argentinier unter seine Fittiche und holte ihn in sein FA Racing Team.

Die spanische Formel 4 gewann Colapinto in seiner ersten kompletten Saison, holte aus 21 Rennen elf Siege. Das war 2019, also mit 16 Jahren. Ein Jahr später wurde er jeweils Dritter in der Formel Renault und der Toyota Racing Series – und landete in letzterer sogar vorm aktuellen Formel-1-Piloten Yuki Tsunoda.

2021 stellt Colapinto sich breit auf, fuhr für MP Motorsport in der Formula Regional, absolvierte aber auch Rennen in der Asian Le Mans Series und in der European Le Mans Series, war in der LMP2-Klasse sogar bei den 24 Stunden von Le Mans dabei. Er wurde Neunter in seiner ersten Formel-3-Saison (2022). 2023 wurde er vor Saisonende von der Formel 3 in die Formel 2 befördert.

In der aktuellen Formel-2-Saison, die Colapinto wegen seines F1-Engagements nicht beenden wird, liegt er aktuell auf Rang 6 – vor den künftigen Formel-1-Fahrern Andrea Kimi Antonelli (7./Mercedes; noch nicht offiziell bestätigt) und Oliver Bearman (15./Haas).

Die Eingewöhnung in der Formel 1 dürfte aber trotz des unstrittigen Talents hart werden für Colapinto. Der Argentinier fuhr zwar in Silverstone ein freies Training im aktuellen Williams. Mit Baku und Singapur stehen jedoch nach seinem Debüt-Wochenende in Monza direkt zwei knallharte und fordernde Stadtkurse an.

Für ihn und sein Land ist aber schon der Sprung in die Formel 1 historisch: Colapinto ist der erste Argentinier seit Gastón Mazzacane 2001, der einen Formel-1-Boliden fährt, und folgt in der Motorsport-Tradition seines Landes auf Carlos Reutemann und Juan Manuel Fangio. Als seine Vorbilder im Motorsport nennt Colapinto seinen Landsmann Fangio und Ayrton Senna.

Trotz allen Jubels über die Beförderung ist die Formel-1-Zeit für Colapinto begrenzt: Für die Saison 2025 hat Williams bereits mit Alex Albon und Carlos Sainz Verträge – Chance auf Übernahme beim Team aus Grove besteht also nicht.

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0