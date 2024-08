Fernando Alonso: Belächelt von Fred Vasseur (Ferrari)

​Der frühere Ferrari- und heute Aston Martin-Star Fernando Alonso hat festgehalten, was er den Italienern bei den kommenden Rennen zutraut. Die Reaktion von Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist ungewöhnlich.

Die Formel-1-Saison 2024 ist ein einziges Auf und Ab zwischen den Rennställen, die teils verblüffenden Formschwankungen stellen selbst die hellen Köpfe der besten Teams vor scheinbar unlösbare Denksportaufgaben.

Wie geht das alles bei den kommenden Rennen weiter? Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso hat in Zandvoort zum Besten gegeben: «McLaren, Red Bull Racing und Ferrari sind jedes Mal podestfähig, bei Mercedes bin ich mir da nicht so sicher. Wenn ich mir anschaue, was 2023 und 2024 passiert ist, dann ist Ferrari für mich in Monza und später auch in Singapur der Favorit.»

Der frühere Ferrari- und heutige Aston Martin-Star betont dabei als Begründung, dass Ferrari im Frühling in Monte Carlo bärenstark gewesen sei, zudem gewannen die Italiener 2023 in Singapur nach einer taktischen Meisterleistung von Carlos Sainz.

Klar ist Ferrari-Teamchef Fred Vasseur auf die Aussage von Alonso angesprochen worden. Die Worte des Spaniers werden vom Franzosen weggelächelt: «Ich brauche niemanden, der uns sagt, ob wir die Favoriten sind oder nicht. Das ändert für uns rein gar nichts. Ich glaube, letztlich geht es hier doch nur darum, jemanden unter Druck zu setzen.»

«Wir sind besser aufgestellt als vor einem Jahr, aber auch bei den nächsten Rennen wird sich alles um Details drehen. Wer er schafft, an einem bestimmten GP-Wochenende ein bis zwei Zehntelsekunden mehr aus dem Wagen zu holen, der hat auf einmal die Nase vorn. Wir lullen uns jedenfalls sich nicht ein in falsche Siegessicherheit, wenn wir nach Monza. Baku oder wohin auch immer reisen – ungeachtet aller Prognosen.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:45,519h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +22,896 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,439

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,337

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +32,137

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,542

07. George Russell (GB), Mercedes, +44,617

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,599

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2 Runden

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2 Runden

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 295 Punkte

02. Norris 225

03. Leclerc 192

04. Piastri 179

05. Sainz 172

06. Hamilton 154

07. Pérez 139

08. Russell 122

09. Alonso 50

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 12

14. Gasly 8

15. Oliver Bearman (GB) 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 5

18. Albon 4

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 434 Punkte

02. McLaren 404

03. Ferrari 370

04. Mercedes 276

05. Aston Martin 74

06. Racing Bulls 34

07. Haas 27

08. Alpine 13

09. Williams 4

10. Sauber 0